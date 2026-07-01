ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓମ୍ସା ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ; ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ରୋଗୀସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ/ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି/ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା/ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 1, 2026 at 6:54 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା/ସମ୍ବଲପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା: ଆଜି ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓମ୍ସା ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ରୋଗୀସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୧୦ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (ଓମ୍ସା) ର ଆହ୍ବାନକ୍ରମେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁୁନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ । ଫଳରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି, ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ରୋଗୀ ସେବା ନିର୍ଭର କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି |
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଲେ ନାହିଁ । ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡି.ଏସ୍.ପି ତଥା ଲେବୁଲ୍-୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା , କମ୍ ଡାକ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା , ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପ଼଼ଡାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଡାକ୍ତର
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପ଼଼ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ମହାକାଳପ଼ଡା ଡାକ୍ତର ସବିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ନେଇ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ OPD ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ପୁରଣ କରାଯିବା ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦାବି ପୁରଣ ତ ଦୂରର କଥା, ସଂଘ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ବି କଲେନି ସରକାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁଁ ଓମସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓମ୍ସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡ଼ଃ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।'
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ
ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ ବା ଜେଡିଏ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି l ଏନେଇ ଆଜି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଜେଡିଏ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଭୀମସାର ଜେଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ l ଓମସାର 10 ଦଫା ଦାବି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନାଯ୍ୟ ଦାବି ଅଟେ l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ l ଆମେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ l 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ l DACP ପୁନର୍ଗଠନ, ନୂଆ କ୍ୟାଡର ଗଠନ, କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବଦଳି ପଲିସି, ସବୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଉଁ ଇନ୍ଷ୍ୟୁ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଦାବିକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ l ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦାବୀ ଗୁଡିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ l 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଳା ବ୍ୟାଜ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ l
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 39ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି । ଏହା 1018 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ l ଏଠାରେ 1200 ରୁ 1300 ରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି l ଏହି ମେଡିକାଲର ଆଉଟଡୋରକୁ ଦୈନିକ 2000 ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋରରେ 1200 ରୁ 1300 ରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି l ଭୀମସାରରେ 400 ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଓ 200 ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ l
ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଏନେଇ OMSA ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଡ଼. ସୁନୀଲ କର କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲୁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଆସିଲେ ସରକାର ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ OPD (ଆଉଟଡୋର) ୧-୨ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା ବନ୍ଦ କରି ଏହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସୀ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ କାମକୁ ଫେରିଯିବେ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା/ସମ୍ବଲପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ SCB ଡାକ୍ତର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ