କ୍ଷୀର ପରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଆଇସକ୍ରିମ୍
ରାଜ୍ୟର ବୋତଲ ପାଣି ବଜାରର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିବାକୁ OMFED ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 14, 2026 at 10:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମଫେଡ୍ ଆଇସକ୍ରିମ l ସେହିପରି ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ବି ଆସିବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ବଜାରକୁ ଆସିବ । ଓମଫେଡର ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି l ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ଚେକିଂ ହୁଏ । ଫ୍ୟାଟ୍ ଚେକିଂ ହୁଏ । ଅପମିଶ୍ରଣ ହୁଏନି । ଯଦି ଅପମିଶ୍ରଣ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ । ଓମଫେଡ୍ ଏବେ କ୍ଷୀର ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ବଜାରରେ ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ଓ ନୂଆ ରେଞ୍ଜର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, OMFED ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆସିବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ OMFED ଚକୋଲେଟ, ବଟରସ୍କଚ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରି, କେଶର ପିସ୍ତା, ଆମ୍ବ ଓ ଭାନିଲା ସ୍ୱାଦର ଆଇସକ୍ରିମ୍ କପ୍, ଷ୍ଟିକ୍, ଚକୋ ବାର୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ନୂଆ ରେଞ୍ଜରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଓ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହା ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଣି OMFED ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବୋତଲ ପାଣି ବଜାରର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିବାକୁ OMFED ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁପାଟଣାରେ NDDB ସହଯୋଗରେ ୫ ଟନ୍ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ନୂଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କାମ ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ଆରିଲୋ ଡେୟାରିର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ OMFED ଚକୋଲେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ।
ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ । ସରକାର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟକୁ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓମଫେଡ ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ୨ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର