ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର, ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
ରବିବାର ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
Published : May 4, 2026 at 7:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର । ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢିଛି ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଦର । ଗତକାଲି(ରବିବାର)ଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
କେତେ ଥିଲା କେତେ ବଢିଲା ?
- ଓମଫେଡ୍ ଟୋନ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପିଛା ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
- ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷୀରର ଦାମ୍ ଲିଟର୍ ପିଛା ୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ତାହା ଏବେ ୫୪ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
- ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ୪ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ।
- ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଷୀର ୫୪ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
- ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
- ୫୬ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
- ଏହା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୬୪ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ୫୦୦ ମିଲି ଲିଟର ଉପରେ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ଲାଭବାନ ହେବେ ଚାଷୀ:
ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଆମେ କ୍ରୟ କରିବୁ । ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ, ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଓମଫେଡ୍ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସାଲିସ୍ କରାଯାଇନାହିଁ । ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।’
ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଦାମରେ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ କରିବେ । ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର