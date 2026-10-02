ପୁଣି ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର
ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ । ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲା ଓମଫେଡ । 5 ମାସରେ 2 ଥର ପାଇଁ ବଢିଲା
Published : October 2, 2026 at 10:42 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ହେଲା ମହଙ୍ଗା । ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବ । 5 ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ବଢିଲାଣି ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ।
କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ?
ପୂର୍ବରୁ ଓମଫେଡ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 56.60 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରିକି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି 500 ଲିଟର ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 29 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଓମଫେଡ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 62 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 66 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋନ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 58 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
|କେଉଁ କ୍ଷୀର
|ଲିଟର ପିଛା ପୂର୍ବ ଦର
|500 ଲିଟର ପୂର୍ବ ଦର
|ଲିଟର ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର
|500 ଲିଟର ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର
|ଟୋନ କ୍ଷୀର
|55.80 ଟଙ୍କା
|28 ଟଙ୍କା
|58 ଟଙ୍କା
|29 ଟଙ୍କା
|ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଷୀର
|56.60 ଟଙ୍କା
|28.30 ଟଙ୍କା
|60 ଟଙ୍କା
|30 ଟଙ୍କା
|ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର
|57 ଟଙ୍କା
|28.80 ଟଙ୍କା
|62 ଟଙ୍କା
|31 ଟଙ୍କା
|ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ
|62 ଟଙ୍କା
|31.25 ଟଙ୍କା
|66 ଟଙ୍କା
|33 ଟଙ୍କା
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଦର ବଢିଥିଲା ?
ଗତ ମେ’ ମାସରେ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଦର ବଢାଇଥିଲା । ଲିଟର ପିଛା 3ରୁ 4ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଓମଫେଡ । 6 ମାସ ନହେଉଣୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀର ଦର ବଢାଇଛି ଓମଫେଡ । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଅଧିକ ବାଧିବ ।
ବଢିବ କି ଚା’ ମୂଲ୍ୟ ?
ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବଢିବା ପରେ ଚା’ ଖଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଚା’ କପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବଢିପାରେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚା’ ଖଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
କେବେଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ?
ଓମଫେଡରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଓମଫେଡର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି କି ?
ନା, କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଓମଫେଡର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର