ETV Bharat / state

ପୁଣି ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ, ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର

ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ । ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲା ଓମଫେଡ । 5 ମାସରେ 2 ଥର ପାଇଁ ବଢିଲା

MILK PRICE HIKE
ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର (FILE Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ହେଲା ମହଙ୍ଗା । ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବ । 5 ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ବଢିଲାଣି ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ।

MILK PRICE HIKE
ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର ଦର (Notification)

କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ?

ପୂର୍ବରୁ ଓମଫେଡ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 56.60 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରିକି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି 500 ଲିଟର ପ୍ୟାକେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 29 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଓମଫେଡ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 62 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 66 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋନ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 58 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

କେଉଁ କ୍ଷୀରଲିଟର ପିଛା ପୂର୍ବ ଦର500 ଲିଟର ପୂର୍ବ ଦରଲିଟର ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର500 ଲିଟର ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର
ଟୋନ କ୍ଷୀର55.80 ଟଙ୍କା28 ଟଙ୍କା58 ଟଙ୍କା29 ଟଙ୍କା
ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଷୀର56.60 ଟଙ୍କା28.30 ଟଙ୍କା60 ଟଙ୍କା30 ଟଙ୍କା
ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର57 ଟଙ୍କା28.80 ଟଙ୍କା62 ଟଙ୍କା31 ଟଙ୍କା
ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲସ62 ଟଙ୍କା31.25 ଟଙ୍କା66 ଟଙ୍କା33 ଟଙ୍କା

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଦର ବଢିଥିଲା ?

ଗତ ମେ’ ମାସରେ ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ଦର ବଢାଇଥିଲା । ଲିଟର ପିଛା 3ରୁ 4ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଓମଫେଡ । 6 ମାସ ନହେଉଣୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀର ଦର ବଢାଇଛି ଓମଫେଡ । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଅଧିକ ବାଧିବ ।

ବଢିବ କି ଚା’ ମୂଲ୍ୟ ?

ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର ଦର ବଢିବା ପରେ ଚା’ ଖଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଚା’ କପ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବଢିପାରେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚା’ ଖଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

କେବେଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ?

ଓମଫେଡରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ଓମଫେଡର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି କି ?

ନା, କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଓମଫେଡର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର ଦର

୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OMFED
ODISHA MILK PRICE
ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଓମଫେଡ
OMFED MILK PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.