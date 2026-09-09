ଓମଫେଡ ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ୨ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ
କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦରରେ ଓମ୍ଫେଡ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଟି କିଣିପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 9, 2026 at 7:25 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 8:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ୨ ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ୩୯ ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୧ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବ ଓମ୍ଫେଡ୍ । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା, ଆୟ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ।
ଓମଫେଡ ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ୨ ଟଙ୍କା
ଏହି ନିଷ୍ପତିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ହେବେ ଉପକୃତ। କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦରରେ ଓମ୍ଫେଡ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଟି କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଗୋଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ମକା De-Oiled Rice Bran (DORB), ରାଇସ ପଲିସ, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମୂଲ୍ୟରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ଏଥିସହ ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଘାସଚାରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଗୋପାଳନର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓମଫେଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଓମଫେଡରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢୁଛି ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 1200 ନୂଆ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ୧୨ଶହ ଟି ନୂଆ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି। ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୧୬ ଟି ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି। ନୂଆ କରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି । ଏହାସହ ଓମଫେଡର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ୩୧୪ ଟି ବ୍ଲକରେ ଓମଫେଡ ପାର୍ଲର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଚାଷୀ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ଜିଏ ବିଭାଗ ଜମି ଦେବା ସହ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ବଜାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଓମଫେଡର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଓମଫେଡ ସର୍ବଦା ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟି ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଦୁଗ୍ଧ ତଥା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ଓମଫେଡ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିଥାଏ।
ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଗ୍ଧ କାରଖାନାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅପମିଶ୍ରଣରୁ ସତର୍କ ରହି ଓମଫେଡ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓମଫେଡର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପନିର, ଖୁଆ, ରାବିଡ଼ି, ଦହି, ଘିଅ, ପେଡ଼ା, ଛେନାପୋଡ଼, ଫ୍ଲେଭର ମିଲ୍କ, ୟୁଏଚଟି ମିଲ୍କ, ଲସି, ଗୋଲାପଜାମୁ, ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଆଦି ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓମଫେଡ ସଭାପତି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ରାଜ୍ୟରେ ପନିର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବ ଓମଫେଡ', ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର