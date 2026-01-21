ହାତ ଛାଡିଦେବ OMC; ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ‘ଆନନ୍ଦ ବନ’ର ଭବିଷ୍ୟତ
ଆନନ୍ଦ ବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବା ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଏବେ ହାତ ଛାଡିଦେବାକୁ ବସିଛି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ଆନନ୍ଦବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛି ।
Published : January 21, 2026 at 1:47 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନ ଗହଳିପୂର୍ଣ ରାସ୍ତା, ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଭିଡ଼, କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରଦୁଷଣ । ଏହା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିଲା ‘ଆନନ୍ଦ ବନ’ । ରାଜଧାନୀର ଉପାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ ୬ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁରମ୍ୟ ଉପବନ ‘ଆନନ୍ଦ ବନ’, ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଏବେ ଏହା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବଜପାୟୀଙ୍କ ନାଁ ରେ ନାମିତ ହୋଇଛି "ଅଟଳ ବିହାରୀ ବଜପାୟୀ ଆନନ୍ଦ ବନ"। ହେଲେ ଏହି ‘ଆନନ୍ଦ ବନ’ର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଟିତତା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି । ଏହାର ପରିଚାଳନା ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ହାତ ଛାଡି ଦେବାକୁ ବସିଛି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ଆନନ୍ଦ ବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛି ଖଣି ନିଗମ । ଫଳରେ ଆନନ୍ଦ ବନର ଆନନ୍ଦ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ମିିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସଂଶୟ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ସହାୟତାରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ୯୦ ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ "ଆନନ୍ଦ ବନ"। ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବହନ କରେ ଓଏମସି । ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ବନର ହାତ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, Omc ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଇବ । ଏ ନେଇ ଓଏମସି ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ omcକୁ ପୁନଃ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ବର ସିଟି ଡିଏଫଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। । ତେବେ ଓଏମସି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ ରଖିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।
ସହରୀ ମଣଷକୁ ଗାଁ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ ଆନନ୍ଦ ବନ
ସବୁଜିମା ଭରା ବିରାଟ ଉପବନ । ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଗଛ । ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ । ମହନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହସୁଥିବା ଏହି ଆନନ୍ଦ ବନ ରାଜଧାନୀବାସାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତ, ପ୍ରକୃତି ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାର ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ।
ଆନନ୍ଦ ବନରେ କ’ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା
ଆନନ୍ଦ ବନ ଦେଇ ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଫିଟନେସ ପାଇଁ ରହିଛି ୩,୮୩୦ ମିଟରର ବାଇସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ। ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟିରେ ଅନୁଭୂତି ନେବାକୁ ରହିଛି ସଏଲ ଟ୍ରାକ। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି ୨୦ଟି ସାଇକେଲ । ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଥେରାପିର ଅନୁଭୁବ ପାଇଁ ରହିଛି ରକ ଟ୍ରେଲ। ଆନନ୍ଦ ବନର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଏହି ରକ ଟ୍ରେଲ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଯାହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାନା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଆନନ୍ଦ ବନ। ଏଥିସହିତ ଋତୁକାଳୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗଛଲତା ଆନନ୍ଦ ବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଜାପାନିଜ ମିୟାବାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନନ୍ଦ ବନର ସବୁଜିମାକୁ ଅଧିକ ଘନ କରିବ। ଆନନ୍ଦବନକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାକୃତିକ କରିଛି ୩ଟି ଜଳାଶୟ। ୩୨,୭୫୦ ବର୍ଗଫୁଟର ୩ଟି ଜଳାଶୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି 10ରୁ ଅଧିକ ବତକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁତ୍ରିମ ଝରଣାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ।
କେତେବେଳେ ଖୋଲେ ଆନନ୍ଦ ବନ
- ଶୀତଦିନରେ ସକାଳ 5.30ରୁ ସଂଧ୍ୟା 5.30
- ଖରାଦିନେ ସକାଳ 5ରୁ ସଂଧ୍ୟା 6.00
କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ
ଆନନ୍ଦ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣକ ପିଛା ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି ୧୦ ଟଙ୍କା । ତେବେ ମାସିକିଆ ନେଲେ ୨୦୦ଟଙ୍କା, ୬ ମାସିକିଆ ନେଲେ ୧୦୦୦ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ ନେଲେ ୨୦୦୦ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆନନ୍ଦ ବନ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହାର ୱେବ ସାଇଡ Website -anand bana. Inକୁ ଗଲେ ପାଇ ପାରିବେ ।
ଆନନ୍ଦବନରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ
- ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ -୨୨
- ଶ୍ରମିକ-୩୬
- ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ -୨
ଆନନ୍ଦବନର କାଫେ
ଆନନ୍ଦବନକୁ ଦୈନିକ ୧ ହଜାର ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି । ପର୍ଯଟକମାନେ ଯେମିତି ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ କୋରାପୁଟ କଫି, ମିଲେଟ ଶକ୍ତି କାଫେ, ଓର୍ମାସ କାଫେ, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କାଫେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେ।
ନିଜ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବନ ବୁଲାଇବାକୁ ଆଣିଥିବା ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଆନନ୍ଦ ବନ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା । ଏଠି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଚି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ । ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ।
ଆନନ୍ଦ ବନ ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ କରିବା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ
ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ବନ ଭଳି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ କରିବା ସତରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦୁଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି , ସହରୀକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଚାଲିଛି, ସେଠି ଆନନ୍ଦବନ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା । ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯଦି ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଭିଶାପ ସଦୃଶ ହେବ।
