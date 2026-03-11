ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଓମ୍; କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ କାଶ୍ମୀର କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି
ନିଜେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମା ତାଙ୍କର ମରାଠି ଏବଂ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା । ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଓମ୍ ।
Published : March 11, 2026 at 6:27 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଓମ୍ ସତିଜା । କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଦୌଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । 100 ଦିନରେ ଦୌଡିବେ 5 ହଜାର କିଲୋମିଟର । ଏପରି ଦୌଡିବା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତାହା ହେଉଛି, ଦେଶରେ କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାହାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହି ଦୌଡ ଅଭିଯାନରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓମଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ।
ଦିନକୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଓମ୍
ଓମ୍ ସତିଜା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ । 23 ବର୍ଷର ଏହି ଯୁବକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୌଡ ଅଭିଯାନ “ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରନ୍” । ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ୧୦୦ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ କାଶ୍ମୀରରେ । ଦିନକୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡି 100 ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪୦ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲେଣି । ଏହି 40 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଉ ୬୦ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ମେ' ମାସରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଓମଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଷ୍ଟେଲିଆର ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି ।
କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି
ଖାଲି ଦୌଡୁ ନାହାଁନ୍ତି, ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ । ଦୌଡ ସମୟରେ ଆଦାୟ ଅର୍ଥକୁ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରରୁ ତାଙ୍କର ଦୌଡ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସକାଳ ସମୟରେ ୩୦ କିଲୋମିଟର ରାସ଼୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି । ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଅବଶିଷ୍ଟ 20 କିମି ରାସ୍ତାକୁ ସେଠାକାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଶେଷ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଦୌଡ ଅଭିଯାନରେ ଯୁବବର୍ଗ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଯୁବବର୍ଗକୁ ନେଇ କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଗତ ୨୦୨୪ରେ ଦେଶରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲୋନୀରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଭାରତକୁ ବାଛିଲେ ଓମ୍
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓମ୍ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୌଡିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶରେ କୁଷ୍ଣରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଡ କରିବାଏହି ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମା ମରାଠି ଏବଂ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା । ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ।'
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓମ୍ । ସେ କୁହନ୍ତି, ' ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି , ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଦୌଡିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡିଶା, ବଙ୍ଗଳା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସାଥି ଟିମ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଓମଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଷ୍ଟେଲିଆର ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ସିଡନୀରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସାଥୀ ଅଭିଷେକ କହନ୍ତି, 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛୁ । ସକାଳ ଦୌଡା ସାରିବ ପରେ ଦିନରେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ , କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମିଳିବ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିଥାଉ । ଓମ୍ ସହିତ ଆମେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଦୌଡୁଥାଉ ମଧ୍ୟ । ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଦୌଡିଥାନ୍ତି' ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଭିଷେକ ।
ଅଭିଷେକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'କଲିକତାର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯିଏ କି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାହାକୁ ଏହି ଆର୍ଥକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ,କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।'
'ଏହି ଅଭିଯାନ ଆମକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି'
ଓମଙ୍କ ଟିମରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜୋସଫ କହନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୌଡୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଓମ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା କୃଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ । ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୯ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ କୃଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ବୋଲି' ଜୋସଫ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
