ଫିଟନେସ୍ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀକୁ ପଦଯାତ୍ରା, ଦୈନିକ ୮୦ କିମି ଚାଲିବେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର ଶ୍ରୀଧର
ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବସମାଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଶ୍ରୀଧର ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଆରା ଯାତ୍ରା;ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 13, 2026 at 8:07 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜିମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଦରକାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରେମୀ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବସମାଜ ଗଠନ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡର ତଥା ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର ଶ୍ରୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆଙ୍କୁଲି ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀଧର ଏହି ନିଆରା ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଧର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
- ୧୫ ବର୍ଷର ଫିଟନେସ୍ ଯାତ୍ରା, ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା
ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଜଣେ ସଫଳ ବଡିବିଲ୍ଡର ଭାବେ ସେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବକ୍ସିଂରୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଟେ ଓ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
- ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିବା ସହ ନିଶା ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀଧର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରୀଧର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପଦଯାତ୍ରା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି।
- ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା
ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସହ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପବନ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟନେସ୍ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
- ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
- ଫିଟ୍ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେରଣାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ଫିଟନେସ୍ କେବଳ ଶରୀର ଗଠନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିଚୟ । ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଯଦି ଯୁବସମାଜ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଓ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 'ଏହି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର..', 'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭ୍ରମରବର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର