ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିଛିମାସ ତଳେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସହ-ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
Published : November 25, 2026 at 2:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଜଣେ ଅଭିନେତା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତା ତଥା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ରାକେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା ହେବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପିଡିତାଙ୍କ ଠୁ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି।
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିନେଲେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା
ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୀଡିତା ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ କରିବା ଆଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକାଧିକ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ୪ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ’’
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଦୀରୁ ବର ଗିରଫ, OAS ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 21 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିଛିମାସ ତଳେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସିନେମାରେ ସେ ସହ-ଅଭିନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର