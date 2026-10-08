କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ମାସ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦ, ଦାଦନ ଯିବେ 55 ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ
ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଦୋଛକିରେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 8, 2026 at 9:48 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ସପ୍ତାହ... ତା ପରେ ସାତ ମାସ ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ୩୧ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ବନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ଏହି ୭ ମାସ କଣ ଖାଇବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ? ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ନା ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଜେଲ ଯିବେ ସେନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମତ୍ସଜୀବୀ ପରିବାର ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ । ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୮୭ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ୫୫ ହଜାର ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ମାଛ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା । ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ମେ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୦ କିମି ଏବଂ କୂଳରୁ ୨୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଅର୍ଥାତ ୩୭ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ମାଛ ମାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । କାରଣ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ।
କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ !
ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି ହେବ ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନେ କେରଳ, ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ବୁଢା ବାପା-ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁନି ପିଲା । ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ, ବୁଢା ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଘରେ ପୁରୁଷ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଢୁଛି ଅପରାଧ । ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଦୋଛକିରେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ।
ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ରତନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘‘ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିବା ବାରଣ ହେବା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ କେହି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ବନବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ବୋଟ ଜବତ କରୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି କେରଳ, ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଉ ।’’
ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ୍ ଗାଓଁକର କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ମେ ୩୧ ଯାଏ ୭ ମାସ ଧରି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧରା ଓ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଓ ମାଛଧରା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ କଇଁଛ ଋତୁ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ୨୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଟ୍ରଲର, ବୋଟ୍, ଭୁଟୁଭୁଟି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ସହ ମାଛଧରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୧୯୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା ୨୭,୨୯,୩୧ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ ଫିସିଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ ୧୯୮୨ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।"
ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ୧୫ ହଜାର ସହାୟତା-
RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୫୭ଟି ବୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୮୭ ଜଣ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜବତ ମାଛ ନିଲାମରୁ ବିଭାଗ ପାଇଛି ୫୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘‘ରିପୋର୍ଟରେ ଜବତ ମାଛର ପ୍ରକାର ଓ ସେଗୁଡିକର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ବନବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ବଡ ସ୍କାମ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କରିଛି ।’’
ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସହାୟତା ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ୫୫ ହଜାର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ୬୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାର୍ଷିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ ୧୨୫୦ ଟଙ୍କା। ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି କୁହନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଫିଶିଂ ୟୁନିୟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମାହାଳି।
କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ, ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କିଏ କରିବ ? ଏହା ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସହାୟତା କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ 43 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଶାବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା