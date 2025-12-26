ETV Bharat / state

8 ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ୟାଗିଂ, କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 9 କଇଁଛଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର ।

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟଲାଇଟ ଟାଗିଂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 10:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଦେହରେ ସାଟଲାଇଟ ଟ୍ୟାଗିଂ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 9ଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ଟାର୍ଗେଟ ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 8ଟି କଇଁଛଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ, ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ (Gahirmatha Sanctuary) ଛଅଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ (Rushikulya river mouth in Ganjam) ଦୁଇଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଲିଙ୍କଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ (satellite-linked tracking devices) ସହିତ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 9 କଇଁଛ - 4 ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ମାଈ - ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଆସିଲେଣି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ । ଏପରିକି ଏହି କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶା ଉପକୁଳ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଉପକୂଳକୁ ବସା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଓଡିଶାର ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ।


ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେରାଡୁନର ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ୯ ଟି (୦୬ ଟି ଗହୀରମଥା + ୦୩ ଟି ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ) ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ (୦୪ ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୦୫ ଟି ମାଈ) ରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ଗହୀରମଥାରେ ୦୬ ଟି କଇଁଛ (୦୩ ଟି ପୁରୁଷ ୦୩ ଟି ମାଈ) ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି । ଏହା ନିକଟ କୂଳ ଗତିବିଧି ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବ । ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀତି ଆଣିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟଲାଇଟ ଟାଗିଂ (ETV Bharat)


ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା-
ଏପଟେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ମାଛ ଧରିବା ଭଳି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (MPA) ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର (ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରଜନନ) ବୁଝିବା ଏବଂ ଉପକୂଳ ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୀତି ସୂଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟଲାଇଟ ଟାଗିଂ (ETV Bharat)



ପୂର୍ବରୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପର୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଇଁଛମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଗଣ ବସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ପ୍ରକୃତ ଗତି ପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟଲାଇଟ ଟାଗିଂ (ETV Bharat)



ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୦୧ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଉପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଗତି ଢାଞ୍ଚା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମି- ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର- ସ୍କେଲ ପରିବେଶଗତ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ସାଟଲାଇଟ ଟାଗିଂ (ETV Bharat)



୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିକଟତର କୂଳ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ଗତିବିଧି ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ, PCCF (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ଏବଂ CWLW ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଡେରାଡୁନ ଏବଂ ଧାମରା ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (DPCL) ମଧ୍ୟରେ 2 ଟି କଇଁଛଙ୍କୁ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବସା ନିର୍ମାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

OLIVE RIDLEY TURTLE
OLIVE RIDLEY CONSERVATION ODISHA
RUSHIKULYA ESTUARY MASS NESTING
OLIVE RIDLEY SEA TURTLES
OLIVE RIDLEY SATELLITE TAGGING

