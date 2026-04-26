ଏଥର ଅଣ୍ଡା ନଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଗଲେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା ଘଟଣା

ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲେଉଟୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 8:06 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚଳିତଥର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲେଉଟୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନବିଭାଗ। ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗହୀରମଥାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୨୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି । କଇଁଛ ମାନେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ।

କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଇଁଛ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଦେବୀ ଓ ଗହୀରମଥାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ଆଗମନ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗହୀରମଥାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।

ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ଧାମରା ମୁହାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ଯଥା ଅଗରନାସୀ, ଶିଆଳି,ବରୁଣେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଫୋରାଟିକ ନେଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗହୀରମଥା ଅଧିନ ନାସୀ-1,ନାସୀ-2 ଓ ବାବୁବାଲିରେ ମାସ ନେଷ୍ଟିଂ, ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବା ଆରିବାଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ କୂଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନକରିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ

ଥରକେ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ

ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥଳ ଵିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାବକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଦୁଇମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଗହୀରମଥା ଉପକୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନେ ଗହୀରମଥାର ମସୃଣ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ନିଜର ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ।

ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବେଶବିତ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କୁହନ୍ତି,"ଯଦି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ କମ ଜାଣିଛେ। ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି କଣ, ଅଣ୍ଡାଦାନ କାହିଁକି କରିଲେ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍ତର ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁନି ଶାବକ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହେଲେ ପୁନଃ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି ନ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ନଦେଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ତାହା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଶାବକ ବାହାରିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଗହୀରମଥା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟ୍ଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଓ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇନାହିଁ"।

ଚଳିତଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଥିଲା କଇଁଛ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି

ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27ରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଇଁଛ ପଥ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପରିବେଶ ବେଶ ଅନୁକୂଳ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମି ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ରୁକେରୀ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬.୮୨ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଗହୀରମଥା ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଧରି କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଜାରି ରହେ।ଏହା ପରେ ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ଗତବର୍ଷ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ?

ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ରୁ ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୪,୫୩,୨୩୬ଟି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମେ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଗହୀରାମଥାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମାନେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର କୁଳର ବାଲି ତତଲା ଥିଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ କାହିଁକି ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେନେଇ ତର୍ଜ୍ଜମା କରାଯିବ ଓ ଏବେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା"କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଛ ପାଇଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ବଳି ! ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମୃତ କଇଁଛ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍‌

