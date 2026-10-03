ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସହାୟତା କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ
ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 3, 2026 at 12:35 PM IST
Olive Ridley Research Centre
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସୁଥିବା ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ, ବେଳାଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଓ ମୁହାଣର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଦେବୀ ମୁହାଣ ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ସାଜିଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ । ଦୀର୍ଘ ୬ରୁ ୮ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ରହି ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତି କଇଁଛ । ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖୋଲିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏଭଳି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଗୋଖରକୁଦା ନିକଟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ Detailed Project Report (DPR) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନି ଖୋଖର କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଯେଉଁମାନେ କଇଁଛ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସଂଯୋଜନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ପାଖାପାଖି ୧୦ ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।’’
ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ :
- ୨୦୧୧-୧୨ ରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର କଇଁଛ ରଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ
- ୨୦୧୨ -୧୩ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର
- ୨୦୧୩-୧୪ ରେ ୫୯ ହଜାର
- ୨୦୧୪-୧୫ ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର
- ୨୦୧୬-୧୭ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର
- ୨୦୧୭-୧୮ ରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର (ଦୁଇ ଥର) ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର
- ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର
- ୨୦୨୫ -୨୬ରେ ୯ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର
- ୨୦୨୬ ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର କଇଁଛ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ
ZSI ଓ IISc ସହଯୋଗରେ ଟ୍ୟାଗିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ବନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ଓ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ରେକର୍ଡ ୯ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର କଇଁଛ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୧୫, ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହାର କାରଣ ଖୋଜିବ ଏହି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡା. ଅଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ‘‘କିଛି ମାସ ତଳେ ରିଜିଓନାଲ ଚିଫ୍ କଞ୍ଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଥିପାଇଁ ଯାହା ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବୁ। ’’
ପରିବେଶବିତ୍ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଭାରତବର୍ଷରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ରଥମ ମୁହାଣ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଇଁଛ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇକୋ କ୍ଲବ ସହାୟତାରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ।’’
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ :
୧୯୯୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କଇଁଛଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା । ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଟ୍ଯାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ରଷିକୁଲ୍ୟା ଉପକୂଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି,ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଜାଣାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରୁ ଆସୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨୫ ରୁ ୨୭ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ତିନିରୁ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି ପରିମାଣର କଇଁଛ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।
- ଦେଶର ମୋଟ କଇଁଛଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିତ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ 43 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଶାବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗହୀରମଥାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ, କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର