ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ, ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍

ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ 4ରୁ 5ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗହୀରମଥା । ବନବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ, ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 4:32 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହୀରମଥା ବେଳାଭୂମି । ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଇଁଛମାନେ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ବହୁ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ କଇଁଛମାନେ ବନ୍ୟପଶୁ ବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆହାର ପାଲଟୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ସରକାର କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି । ବନବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବା ନେଇ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ।

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ, ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ:


ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଥିବା କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଗହୀରମଥାକୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବହୁ ଦୂରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳନ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ 4ରୁ 5ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗହୀରମଥା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେମାନେ ସାମୁହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ।"

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ:

ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏହି ସମୟରେ ବହୁ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ବନ ବିଭାଗ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅକାଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ।

କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛି ବନବିଭାଗ:


ପରିବେଶବିତ୍ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ବନବିଭାଗର ଏକ ଆଳ ଅଟେ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ନଥିବାରୁ ବୁଲା କୁକୁର, ବିଲୁଆମାନେ ମା' କଇଁଛ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୃତ କଇଁଛଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନମ୍ବରିଂ କରି ପୋତାଯିବା କଥା । ମାତ୍ର ଏପରି ହେଉନାହିଁ । ବନ ବିଭାଗ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ।"

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସଜାଗ ରହିଛି ବନବିଭାଗ:


ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଡାଙ୍ଗମାଳ ରେଞ୍ଜର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ବନବିଭାଗ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଠାରୁ ୨୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିଛି । ମାତ୍ର ୪ ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୦ଟି ଟ୍ରଲର ଜବତ କରିବା ସହିତ ୪୦୦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ୪୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇଠ କରିଛି ।"

ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ:
କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ଉତ୍ତରା ପବନ ସମୟରେ (ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଗହୀରମଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ଆସି ଲାଗିଥାଏ ।

ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:

ମାସସଂଖ୍ୟା
ଡିସେମ୍ବର (2025)୭୬
ଜାନୁଆରୀ (2026)୨୮୪
ଫେବ୍ରୁଆରୀ (2026)୨୦୦
ମାର୍ଚ୍ଚ (2026, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସୁଦ୍ଧା)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

