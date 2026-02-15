ପବିତ୍ର ଜାଗର; ଐତିହାସିକ ଶୈବପୀଠ ପରମହଂସ ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଭୋର 4.30ରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୂତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକେଟମାରଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Published : February 15, 2026 at 7:39 PM IST
କଟକ: ପବିତ୍ର ଜାଗର ପାଇଁ ପରମହଂସ ନାଥ ଶୈବ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି । ଭୋର 3 ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ । ରାଜ୍ୟର ପୂରାତନ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ପରମହଂସନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ । କୁହାଯାଏ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ନିଆରା । ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ମାନସିକ କରାଯାଏ, ତାହା ପୁରଣ ହୋଇଥାଏ ।
କେବଳ କଟକ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ଏହି ଶୈବ ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଲାଇନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୂତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକେଟମାରଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ । ତେଵେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶୈବ ପୀଠରେ ଭୋର 4.30 ରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 12 ଟାରେ ପହଡ ପଡିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭୋର 4 ଟାରେ ହରିହର ଭେଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଯିଏ ମହାଦୀପ ଉଠାନ୍ତି ତାହା ବି ପୁରା ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ । କଟକ ମହାନଦୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଛି ଏହି ହଜାର ବର୍ଷର ପୂରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରମହଂସ ନାଥ ମନ୍ଦିର । କୁହାଯାଏ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅମଳରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । କାହିଁ କେବେ ଠାରୁ ଏହା ପରମହଂସ ନାଥ ଶୈବ ପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ।
ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ରୀତି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଦେବତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ । ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ ବାଳ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟାରୁ ୧୨.୩୦ ରେ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଆନ୍ତି।ଏହାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖେଚଡି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ୨ ଟା ୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଡ଼ ପଡେ।ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପୂରାତନ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଆଲୌକିକ ରହିଛି ବୋଲି ଭକ୍ତଗଣ କହିଛନ୍ତି ।