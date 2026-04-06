ETV Bharat / state

ଓଡିଶାରେ ଚାଲିବନି ଅନ୍ୟରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି; କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ

୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ହୋଇଥିବା STA ବୈଠକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Old passenger vehicles from other states will not be allowed to ply in Odisha.
ଓଡିଶାରେ ଚାଲିବନି ଅନ୍ୟରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବାହନ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ସୋମବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (STA)ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ହୋଇଥିବା STA ବୈଠକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମିତି ପୁରୁଣା ବାହାନମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଏହି ବାହାନଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିବହନ କର ଓ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ RTO ଓ ARTOମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

STA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ପୁରୁଣା ବାହାନର ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର କମିବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି, ପୁରୁଣା ବାହାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବାହନ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ସୁସ୍ଥ ତଥା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏନେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବା ଗାଡିଗୁଡିକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ୧୦ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣି ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଡିର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳା ଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡିକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣାଯାଇପାରିବ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ! ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5kg ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ; କାଲି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ହଟାଇଲେ

TAGGED:

ODISHA STA
STA
INTER STATE PERMIT
COMMERCIAL PASSENGER VEHICLES
OLD PASSENGER VEHICLES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.