ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗଜରାଜ ଆତଙ୍କ: ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ
ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଗୋଷ୍ଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 6, 2026 at 8:54 AM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଉପାନ୍ତରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜର ଲାଞ୍ଜିଗଡ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡଗୁଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ହେଲେ କାଣ୍ଡଗୁଡା ଗାଁର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ବଳ ମାଝୀ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ତୁଳସୀ ରାମ ଶବର ଓ ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର, ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା, ମୂଷାନାଲ ଫରେଷ୍ଟର ଚିନ୍ତାମଣି ମାଝୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଗୋଷ୍ଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜର ନରୋତ୍ତମ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ତ୍ରୀ ସାମନାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଳ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଙ୍ଗୁ ମାଝୀ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମ୍ବେଲ ନାପା ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫସଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ବଳ ମାଝୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଙ୍ଗୁ ମାଝୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ଚାଷଜମି ନିକଟକୁ ହାତୀ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟିବା ପରେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ
ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥୁଆମୂଳରାମପୁର ରେଞ୍ଜର ଡୁମେର ପଦର ଗାଁରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହାତୀ ପଲ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଡୁମେରପଦର ଗାଁରେ ପସି ଚାଷଜମିରେ ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗଜସାଥୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା; ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି