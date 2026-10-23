ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କଲେ ପରିବାର
ଯାଜପୁର ଶାଳପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 23, 2026 at 2:53 PM IST
ଯାଜପୁର: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈରୀ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ବୟସ 60 ବର୍ଷ ।
ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା:
ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଘର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ହାତୀଟି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ତା' ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଏକ ହାତୀ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟ ଧାନ ବିଲରୁ ଧାନ ଖାଉଥିଲା ।ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଆମେ ରାତି 4ଟାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । "
10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: ବନ ବିଭାଗ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ଆମେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଳିତା, ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଇଝର ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି । "
ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି:
ସେପଟେ ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଭୋରୁ ବାପା ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ସେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ମାଆ ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ । ମୋର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର