ETV Bharat / state

ପୁଣି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍‌ ଓ ରାଜକନିକା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Old man missing in crocodile attack
କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିହା (ଜି.ପି. ଡିଆ) ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ପାରେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସହ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି।

ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର

ଆଜି ସକାଳେ ପାରେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଆୟତନ ବଜାରକୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୌଚ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରୁ ହଠାତ ଏକ ବିରାଟକାୟ କୁମ୍ଭୀର ମାଡ଼ିଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାରେଶ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରି ହାଉଳି ଖାଇବାରୁ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।​

Old man missing in crocodile attack
କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ "ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗ୍ରାମଟି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କୌଣସି ପକ୍କା ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ପୋଲ ନାହିଁ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଜାର-ଘାଟ ପାଇଁ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।"

ଏଡ୍ରାଫ ଟିମର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନଦୀ ଓ ଆଖପାଖ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍‌ ଓ ରାଜକନିକା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି।

ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ "ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଆମେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପାରେଶ୍ୱର ବେହେରା (ହାଡୁ) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍‌ ସହାୟତାରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍‌ ଚାଲିଛି।କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।"

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଖରସ୍ରୋତା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

OLDMAN MISSING KENDRAPARA
KENDRAPARA CROCODILE ATTACK
KENDRPARA FLOOD CROCODILE
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବୃଦ୍ଧ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ
CROCODILE ATTACK KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.