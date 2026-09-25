ପୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା; ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା
କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଢ଼ଖମ୍ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସେ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 25, 2026 at 11:43 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରୋଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଢ଼ଖମ୍ ଗାଁରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଅକୁର ହେରନା । ସେପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର:
ମୃତକ ଅକୁର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୋର୍ ସକାଳୁ ନିଜ ଜମିକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ମଣିଷର ଧନଜୀବନ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା, ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ୩ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୨୫୬ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ; ତେଣେ ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ୪୩୧ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ କଚାଡ଼ି ମାରିଲେ ହାତୀ ପଲ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି