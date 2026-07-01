ନୟାଗଡ଼ରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା: ହୁଡ଼ାରେ ମଇଁଷି ନେବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା
ପୀତବାସଙ୍କ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ବାଘେରା ଗାଁର ବାନାମ୍ବର ପରିଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଇଁଷି ନେଉଥିବାରୁ ହୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 1, 2026 at 6:26 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ମଇଁଷି ଚରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲେ । ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଲେ ଇଟାମାଟି ଥାନା ପାଣ୍ଡେରିପାଟଣା ଗାଁର ପୀତବାସ ଖଟୁଆ। ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ମଇଁଷି ନେବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (କେସ୍ ନଂ- 228/2026) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପୀତବାସଙ୍କ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ବାଘେରା ଗାଁର ବାନାମ୍ବର ପରିଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଇଁଷି ନେଉଥିବାରୁ ହୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପୀତବାସ ବାରଣ କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ମାମଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଡାକି ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ଗାଁକୁ ଟେକି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ
ପୀତବାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳା ଖଟୁଆ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପୀତବାସ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବାନାମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଟେକି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ପୀତବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ |
ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଏ ନେଇ ପୀତବାସଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ବାନାମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମିଶି ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାନାମ୍ବର ପରିଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
କଣ କୁହନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ
ପୀତବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳା ଖଟୁଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ' ମୁଁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ମତେ ବି ସେମାନେ ମାଡ ମାରିଲେ । ମୁଁ ପଡ଼ି ଯିବାରୁ କିଛି କରି ପାରିଲିନି l ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଘେରା ଗାଁକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେ଼ଇଲେ l ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଦେଲେ l '
ସେହିପରି ମୃତ ପୀତବାସଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, 'ହୁଡାରେ ମଇଁଷି ନେବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ବାପା ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦେଲେ । ବାଘେରା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ।'
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ' ଆଗରୁ ବିଲବାଡି଼କୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା l ସେଇ ରାଗ ରଖି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀତବାସ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଟେକି ନେଇ ବାଡ଼େଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ପୀତବାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀକୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାମୁକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟ