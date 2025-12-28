ନୂଆ ହୋଇ ଚମକୁଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ: ନେହାଙ୍କ 'ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ' ବର୍ଜ୍ୟ ପୋଷାକକୁ ଦେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ
ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଘର, ପୁରୁଣା କାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପୁରୁଣା ପୋଷାକର ବୟସ ବ଼ୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଚାକିରୀ । ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ..। ଆମେରିକା, ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ପରି ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ପାଇଥିବା ଏମିତି ଲୋଭନୀୟ ଚାକିରୀ ଛାଡି ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶା । ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖାଇବା । ହାତ ମୁଠାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାଇ ଏପରି ଏକ କଠିନ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବା ଜଣେ 36 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ନେହା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନ ଥିଲା । ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ମଲଟି ନାଶନାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସି ନିଜର ଇକୋ-ସୋସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ନେହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥିଲା ଖାଲି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା । ବରଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ପ୍ଲା଼ଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା । ଯାହା ଆମ ସହର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମ ସହରକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନେହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ ଅଭିଯାନ ।
ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ
ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନେହା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କୌତୁହଳ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା । ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା । ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ, ନଗରପାଳିକା ଡମ୍ପି ୟାର୍ଡକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ କପଡା ସବୁ ସେଠାରେ ସେମିତି ପଡି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିବା କପ଼ଡା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା । ନେହା କହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଟେକ୍ସାଟାଇଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଳ ।
ବର୍ଜ୍ୟକପଡାରୁ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂ
ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମୂଳଉତ୍ସକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଘରଘର ବୁଲିଥିଲେ । ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେ ଏକ ହାଉସିଂ କଲୋନୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଅବ୍ୟବହୃତ କପଡା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ । ସେ ଏହି କଲୋନୀରୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 500 କିଲ ବର୍ଜ୍ୟ କପଡା ପାଇଥିଲେ । ନେହା କହନ୍ତି, ଏହା ମତେ ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏପରିକି କେତେକ ପୋଷାକରୁ ପ୍ରାଇସ ଟାଗ ଖୋଲା ଯାଇ ନଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଇ ଅଯଥା କିିଣିବା ମାନସିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।
ଏହି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହବ ପାନିପତ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ରି-ସାଇକ୍ଲିଂ, ଅପ-ସାଇକ୍ଲିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଥିଲା ଯେ, ସଚେତନତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନାହାଁନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା କେବଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ।
ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛି ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ
ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ । ଏହା ଓଡିଶାର ଏକ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ନୂଆ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ପୋଷାକ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସହଜରେ, ସୁଲଭ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ।
କେମିତି ଚାଲିଛି ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ
କଟକରେ ଥିବା ନେହାଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଏକାଧିକ ଟେଲର, ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ରହିଛନ୍ତି । କିଛି କିଛି ପ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ନେହାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିବା ପୁରୁଣା କପଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ବାସ, ତାପରେ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ଏବଂ ଟେଲରମାନେ ମିଶି ଏହକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ନେହା ଏହି ସେବା ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫ ଲାଇନରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏଥରୁ ବହୁତ ବେଶି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାମ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ନେହା । ତେବେ ଆଶା ଅଛି, ଆଗକୁ ଏହା ବ୍ୟାବସାୟିକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ।
ପୁରୁଣା ପୋଷାକର ବୟସ ବ଼ୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିବେଶ ଦରକାର
ନେହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପୋଷାକର ରିସାଇକ୍ଲ୍ଂ ନୁହେଁ। ସଚେତନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା । ଅର୍ଥାତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଣିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ନେହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷାକର ଏକ ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି।
ଯାହା ବି ହେଉ, ନେହା renow.green ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପୋଷାକର ଫ୍ୟାଶନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଜଳବାୟୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନେହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲୋନୀ ମାସକୁ 500 କିଲୋଗ୍ରାମ କପଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତେବେ ସମଗ୍ର ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ କପଡା କେତେ ହେବ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରବାକୁ ପଡିବ ।
ଏ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିଦ ଡା. ସୁମନ ମୁଣ୍ଡକର କହନ୍ତି , renow.greenର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି । ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଫ୍ୟାଶନ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା । ସେ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଘର ଏବଂ ପୁରୁଣା କାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହାର ବୟସ ବ଼ୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
