5 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା; ଅପେକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ, ସରକାର ଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡଲାଇନ
ପାଞ୍ଚ ମାସର ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏବେ ନଜର ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 10:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ହିଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାବାଡି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାର କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ୫ ମାସ ହେଲା ମିଳିନି ଭତ୍ତା । ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିର୍ଣକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ,ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୯୫୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ, ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସହ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଭତ୍ତା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା।କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମାସର ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏବେ ନଜର ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ । ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆଶ୍ୱାସନ ଅନୁସାରେ କେବେ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା; ଡିଗ୍ରିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର