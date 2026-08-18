ଓଲା-ଉବର-ରାପିଡୋ ଚାଳକଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର: ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଠପ୍, ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ଆଦି କମ୍ପାନୀର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 5:58 PM IST
APP CAB STRIKE BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବନ୍ଦ । ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ଚାଳକ । କମ୍ପାନୀର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମଞ୍ଚ ।
ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଓଲା, ଉବର ଓ ରାପିଡୋ ସେବା । ଚାଳକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ବି ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । କମ୍ପାନୀର କମିଶନ୍, ଭଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଳକମାନେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ ।
ଏନେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନଠାରେ ସୂରଜ ପଲ୍ଲାଇ ନାମକ ଅନଲାଇନ ଚାଳକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, "ଗାଡ଼ିର ଇଏମଆଇ, ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଘର ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମିଶି ଦିନକୁ ଦିନ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହେଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ ଭଡ଼ା ଓ ଚାଳକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସଂଘ । ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠିକଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ସମାନ ଦାମରେ । ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଯାହା ଆମର ହକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂରଜ ।
ଏପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ସଂଘର ଅଧକ୍ଷ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ । ଏହା ହଜାର ହଜାର ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହକ୍, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲଢ଼େଇ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଳକ ମଞ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମଞ୍ଚର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହିନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । କଲିକତାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଂଚିଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ଦାଶ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା,"ଆମେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ ଧରି ବୁକିଂ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ହେଉନାହିଁ କି ଆଖପାଖରେ କୌଣସି କିଛି ଗାଡ଼ି ଅନଲାଇନରେ ସୋ କରୁନାହିଁ । ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ, ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରୀ ବସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି କରି ଘରକୁ ଯିବୁ ।"
ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ନମିଳିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତା’ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆପ୍ କ୍ୟାବ୍ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଭଡ଼ା ତିନିଗୁଣ... ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାହାରା ପାଲଟିଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର