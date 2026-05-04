ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଜେଇଇ; 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା, ଖରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ

ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (ସିବିଟି) ମୋଡ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 1:38 PM IST

Updated : May 4, 2026 at 2:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ଓଜେଇଇ)-୨୦୨୬ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପରୀକ୍ଷା ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୬ଟା ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (ସିବିଟି) ମୋଡ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ମେ' ୪ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ତିନୋଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନର୍ସିଂର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୫ ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନର୍ସିଂର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ୬ ତାରିଖରେ ୩ଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟ ବି ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ ଓ ଏମ୍ଏସ୍‌ସି ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୮ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍‌ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା) ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ୯ ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍‌ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା), ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍‌ସିଏ/ଏସ୍ଏସ୍‌ସି (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ), ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍‌ସିଏ/ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍. ଫାର୍ମା/ ଏମ୍ ଆର୍କ/ ଏମ୍ ପ୍ଲାନ୍ / ଏମ୍ ଟେକ୍/ ଏଲ୍‌ଇ ଟେକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ/ବି ସାଟ୍/ ଏଲ୍‌ଇ ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 99 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 93 ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6 ଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି କୋଲକାତାରେ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଟଣାରେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟର ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ।

କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା:- B.CATରେ 1000 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ B PHARMACY ରେ 21,300 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି Bse Le To Btechରେ 680 ଜଣ, Basic B.Sc in Nursingରେ 30, 000 ଜଣ, Integrated MBAରେ 3,300 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହି ଭଳି Lateral Entry to B. Pharm ରେ 1000 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । Lateral Entry to B.Tech ରେ 22,000 ଜଣ, M. Arch ମାତ୍ର 10, M. Pharma ରେ 1650, M. Planରେ ମାତ୍ର 10 ଏବଂ M. Tech (11 Programme)ରେ 2300 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । M.Sc in Nursing ରେ 1100, MBA ରେ 11, 300, MCA/MSc in Computer Science ରେ 6,200, Post Basic B.Sc in Nursing ରେ 1050 ଓ Post Basic Diploma in Nursing ରେ ମାତ୍ର 100 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଖରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ସିକ ରୁମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଜେଇଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି. ପି. ଶତପଥୀ

କ'ଣ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ:-
ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହାତ ଘଣ୍ଟା (ନର୍ମାଲ ଓ ଡିଜିଟାଲ), କୌଣସି ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିସ ଜିନିଷ, ମେଟାଲ ଜିନିଷ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ।

ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ମନୀଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ମୁଁ ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । କେବଳ ଓଜେଇଇ ନୁହେଁ ନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
