ମେ' ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ OJEE ପରୀକ୍ଷା; ଚାହିଦାରେ ନସିଂ, ଫାର୍ମାସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 5:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ଓଜେଇଇ)-୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ମେ' ୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧୧ ଟା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୬ଟା ଯାଏ ହେବ । ତେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (ସିବିଟି) ମୋଡ୍‌ରେ କରାଯାଉଛି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏନେଇ ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମେ' ୪ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନର୍ସିଂର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନସିଂର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଫାର୍ମାର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୬ ତାରିଖରେ ୩ଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟ ବି ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ ଓ ଏମ୍ଏସ୍‌ସି ନସିଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମବିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।

୮ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍‌ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା) ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ୯ ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍‌ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା), ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍‌ସିଏ/ଏସ୍ଏସ୍‌ସି (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ), ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍‌ସିଏ/ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ନସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍. ଫାର୍ମା/ ଏମ୍ ଆର୍କ/ ଏମ୍ ପ୍ଲାନ୍ / ଏମ୍ ଟେକ୍/ ଏଲ୍‌ଇ ଟେକ୍ ବିଏସ୍‌ସି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନସିଂ/ବି ସାଟ୍/ ଏଲ୍‌ଇ ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଚାହିଦାରେ ନସିଂ, ଫାର୍ମାସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ:- ତେବେ ନସିଂ, ଫାର୍ମାସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହୁଛି । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେନେଇ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ନସିଂ ପାଇଁ ଓଡିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଏପଟେ ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଚାହିଦା ବଢାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଜେଇଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି. ପି. ଶତପଥୀ ।କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9 ଟାରୁ 11, ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା 1 ରୁ 3 ଟା ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା 4:30 ରୁ 6:30 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟଏଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଆକାରରେ 16 ଟି ବିଷୟରେ ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାବେଳେ B.Sc nursing ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 30 ହଜାର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି, MBA, MCA ପାଇଁ ବି ଚାହିଦା ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ବି ଫର୍ମା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ, କମ୍ପୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଦି ବିଷୟ ପାଇଁ ରହିଛି ଚାହିଦା । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର ପିଲା 99 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ 93 ସେଣ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6 ଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି କୋଲକାତାରେ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟର, ପାଟଣାରେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟର ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ସିଟିଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ପିଲା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା:- B.CAT ରେ 1000 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ B PHARMACY ରେ 21,300 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ସେହିପରି ଭାବରେ Bse Le To Btech ରେ 680 ଜଣ, Basic B.Sc in Nursing ରେ 30,000 ଜଣ, Integrated MBA ରେ 3,300 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ Lateral Entry to B. Pharm ରେ 1000 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । Lateral Entry to B.Tech ରେ 22,000 ଜଣ ପିଲା, M. Archରେ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ପିଲା, M. Pharma ରେ 1650 ଜଣ ପିଲା, M. Plan ରେ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ପିଲା , M. Tech (11 Programme) ରେ 2,300 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ସେହିଭଳି ଭାବରେ M.Sc in Nursingରେ 1100 ଜଣ ପିଲା, MBA ରେ 11,300 ଜଣ ପିଲା, MCA/MSc in Computer Science ରେ 6,200 ଜଣ ପିଲା, Post Basic B.Sc in Nursing ରେ 1050 ଜଣ ପିଲା ଓ Post Basic Diploma in Nursing ରେ ମାତ୍ର 100 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି ।


ଖରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

