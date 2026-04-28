ମେ' ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ OJEE ପରୀକ୍ଷା; ଚାହିଦାରେ ନସିଂ, ଫାର୍ମାସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 3ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ 4ଟାରୁ 6:30ଟା ଯାଏ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 28, 2026 at 5:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ଓଜେଇଇ)-୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ମେ' ୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧୧ ଟା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୬ଟା ଯାଏ ହେବ । ତେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (ସିବିଟି) ମୋଡ୍ରେ କରାଯାଉଛି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏନେଇ ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମେ' ୪ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନସିଂର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଫାର୍ମାର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ୬ ତାରିଖରେ ୩ଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟ ବି ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନସିଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମବିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।
୮ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା) ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ୯ ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏଲ୍ଇ. ଟେକ୍ (ଡିପ୍ଲୋମା), ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍ସିଏ/ଏସ୍ଏସ୍ସି (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ), ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍ସିଏ/ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଏମ୍. ଫାର୍ମା/ ଏମ୍ ଆର୍କ/ ଏମ୍ ପ୍ଲାନ୍ / ଏମ୍ ଟେକ୍/ ଏଲ୍ଇ ଟେକ୍ ବିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନସିଂ/ବି ସାଟ୍/ ଏଲ୍ଇ ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଖରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ଼୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ ହେଉନି OJEE ଆଡମିଟ କାର୍ଡ; ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ଼୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଦଶମ, ଦ୍ଵାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ: ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ