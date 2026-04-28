ଡାଉନଲୋଡ ହେଉନି OJEE ଆଡମିଟ କାର୍ଡ; ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପିଲା
ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇ ପାରୁନି ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ । OJEE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଇ ପାରେ ।
Published : April 28, 2026 at 4:15 PM IST
Updated : April 28, 2026 at 4:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମେ' 4ରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ହେବ OJEE । ହେଲେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ସମସ୍ୟା । ଏ ଯାଏ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତ ଆଉ କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର OJEE ଅଫିସ । ଅନଲାଇନ ଅପସନ ଇନଭାଲିଡ଼ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟେନସନ ବଢିଛି ।
ସେପଟେ OJEE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 54 ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲେଣି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଇ-ମେଲ ଆଇଡିକୁ ବି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପଠା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ । ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଇ ପାରେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଇ- ମେଲ ଆଇଡିକୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଜେଇଇର ଅଧକ୍ଷ ଡି. ପି. ଶତପଥୀ ।
କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏ ନେଇ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାଧନା ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିିଥିଲି । ହେଲ ଏହା ଫେଲଡ୍ ଦେଖାଇଲା । ଏହା ପରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେମାନେ କହିଲେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖାଇବ । ସେ ନମ୍ବରରେ ଯେମିତି କହିବ ସେମିତି କରିବ। ତେବେ ସେ ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବାରୁ ଓଜେଇଇ ଅଫିସ ଆସିବାକୁ କହିଲା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧନା ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାବେଳେ ଇନଭାଲିଡ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଖାଉଛି । ମୋ ପରୀକ୍ଷା 4 ତାରିଖରେ ଅଛି । ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି । ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ।’
କେତେ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି:-
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ତିନି ହଜାର ପିଲା 99 ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ 93 ସେଣ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 3 ଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି, କୋଲକାତାରେ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟର, ପାଟଣାରେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟର ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ସିଟିଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:-
ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ 9 ଟାରୁ 11, ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଟିଂ ଅପରାହ୍ନ 1ରୁ 3 ଟା ଓ ତୃତୀୟ ସିଟିଂ 4:30ରୁ 6:30ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟଏଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମୋଟ 24 ଟି ବିଷୟରେ ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାବେଳେ B.Sc nursing ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 34 ହଜାର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି, MBA, MCA ପାଇଁ ବି ଚାହିଦା ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ବି ଫର୍ମା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ, କମ୍ପୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଦି ବିଷୟ ପାଇଁ ରହିଛି ଚାହିଦା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଦଶମ, ଦ୍ଵାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ: ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ, 17 ରାଜ୍ୟର 6 ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ