ଓଜେଇଇ-୨୦୨୬ ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 11:24 PM IST
OJEE 2026 RESULT PUBLISH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OJEE ରେଜଲ୍ଟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ ୯୨ ହଜାର ୬୨୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ । ଗତ ମେ ୪ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା OJEE ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଟପରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନଜର :-
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm)
- ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା (LE-Tech. (Dip)
- ସୁରଜ କୁମାର ଝା (LE-Tech. (B.Sc.)
- ଦେବାଶିଷ ବେହେରା (LE-Pharma)
- ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ (MBA)
- ନରେନ ପାତ୍ର (MCA / M.Sc. (Comp. Sc.)
- ଶ୍ରୀମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (INT. MBA)
- ଦେବ ମଣ୍ଡଳ (B. CAT-ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍/ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂ)
- ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା (M. PHARM)
- ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)
- ସାଗରିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ(M. PLAN)
- ସ୍ବାଗତ କୁମାର ବେହୁରା (M.Tech) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଓଜେଇରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ । ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଭଳି ଏକ କଠିନ ବିଷୟରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇ । ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫିଲଡ୍ ରେ ଖୁଵ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କମ୍ପୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ୩ଟି ସହର ଯଥା କୋଲକାତା, ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ, ସର୍ବମୋଟ ୯୯ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦମ୍; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଉତ୍କଳର ୬, ଫକୀରମୋହନର ୪ ଅଧ୍ୟାପକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର