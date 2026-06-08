ETV Bharat / state

ଓଜେଇଇ-୨୦୨୬ ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

OJEE-2026 Result Release: Counseling will start from the third week of this month
ଓଜେଇଇ-୨୦୨୬ ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 11:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OJEE 2026 RESULT PUBLISH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OJEE ରେଜଲ୍ଟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍‌ ୯୨ ହଜାର ୬୨୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ । ଗତ ମେ ୪ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା OJEE ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ।


ଟପରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନଜର :-

  • ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm)
  • ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା (LE-Tech. (Dip)
  • ସୁରଜ କୁମାର ଝା (LE-Tech. (B.Sc.)
  • ଦେବାଶିଷ ବେହେରା (LE-Pharma)
  • ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ (MBA)
  • ନରେନ ପାତ୍ର (MCA / M.Sc. (Comp. Sc.)
  • ଶ୍ରୀମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (INT. MBA)
  • ଦେବ ମଣ୍ଡଳ (B. CAT-ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍/ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂ)
  • ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା (M. PHARM)
  • ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)
  • ସାଗରିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ(M. PLAN)
  • ସ୍ବାଗତ କୁମାର ବେହୁରା (M.Tech) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।



ଏପଟେ ଓଜେଇରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ । ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଭଳି ଏକ କଠିନ ବିଷୟରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇ । ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫିଲଡ୍ ରେ ଖୁଵ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମେ ୪ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା OJEE ପରୀକ୍ଷା ।
ମେ ୪ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା OJEE ପରୀକ୍ଷା । (ETV BHARAT ODISHA)
ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ୍ ୧,୦୩,୪୩୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୨,୬୨୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ (୮୯.୫୫%) ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ୬୨,୬୯୧ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ (Rank) ଦିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ OJEE website (www.ojee.nic.in) ରୁ ନିଜ ନିଜର Rank Card ପାଇପାରିବେ ।୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ୧୬ଟି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା B.CAT, LE-Tech. (Dip), LE-Tech. (B.Sc.), B. Pharm., MBA, MCA, Int. MBA, LE-Pharm., M.Pharm, M. Arch, M. Plan, M. Tech., Basic B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing, M.Sc Nursing ଏବଂ Post Diploma Nursing ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସୁତାର (B. Pharm) ଓ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଷ୍କା ନାୟକ (M. ARCH)ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କମ୍ପୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ୩ଟି ସହର ଯଥା କୋଲକାତା, ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ, ସର୍ବମୋଟ ୯୯ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦମ୍; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଉତ୍କଳର ୬, ଫକୀରମୋହନର ୪ ଅଧ୍ୟାପକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MINISTER OJEE
OJEE 2026 RESULT
ଓଜେଇଇ ୨୦୨୬ ଫଳ ପ୍ରକାଶ
OJEE 2026 RESULT PUBLISH
OJEE 2026 RESULT PUBLISH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.