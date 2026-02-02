ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଓପିଏସସି.. ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ OHRC
୩୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସୋନି ସିଲ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନିବାସୀ । ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ସେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : February 2, 2026 at 7:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସୋନି ସିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ମନବାଧିକାର କମିଶନ (OHRC) ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ମନବାଧିକାର କମିଶନ ଓପିଏସସି ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗତ 22 ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ୍ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୋନି ସିଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ରାଜ୍ୟ ମନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସୋନି ସିଲ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସୋନି ସିଲ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନିବାସୀ । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନତକ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ସେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ସୋନି ସିଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନି । କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦୁଇଟି କାଟାଗୋରି ରହୁଛି । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।’
ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ-ସୋନି ସିଲ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓପିଏସସିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ବାହାରୁଛି ସେ ଫର୍ମରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମୁଁ ଓପି୍ଏସସି ଦେବା ପାଇଁ ଇଛା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିନଥିଲି । ସେଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି । ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।’
ଏହା ମାନବିକତାର ଉଲ୍ଲଘଂନ-ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ
ଏପଟେ ମନବାଧିକାର କର୍ମୀ ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 142ରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ତୃତୀୟ ଲିଂଗି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଂଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ହେଉଛି । ମାନବିକତା ଉଲ୍ଲଘଂନ ହେଉଛି । ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଘଂନ ହେବା ସହ ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ବଂଚିବାର ଅଧିକାର ହରାଉଛନ୍ତି । ସୋନିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ ।
କଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ
ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୨୦୧୪ରେ ଦେଇଥିବା ରାୟ, ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍-୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୦ର ନିୟମାବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀଙ୍କ ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କମିଶନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିନାହିଁ । ତେଣୁ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ବିକଳ୍ପ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଆବେଦନ ଲାଗି ଅତିକମରେ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯହି ଏହା ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
