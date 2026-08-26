ETV Bharat / state

ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OHRCଙ୍କ ନୋଟିସ୍

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍‌ଆର୍‌ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

OHRC issues notice to Sundargarh District Magistrate over error in certificate of tribal student Karan Ekka
ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OHRCଙ୍କ ନୋଟିସ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR KARAN EKKA, ସମ୍ବଲପୁର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନାଥ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ପରିଚୟ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପିଟିସନ ଦେବା ଘଟଣା । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ।


ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OHRCଙ୍କ ନୋଟିସ୍ (ETV Bharat Odisha)



ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ-3 ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍ସାଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପିତୃ ପରିଚୟ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ କରନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍‌ଆର୍‌ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଓଏଚ୍ଆର୍‌ସି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନଙ୍କ ପିତୃତ୍ଵ-ମାତୃତ୍ଵ ପରିଚୟ, ସେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେକର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି । 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଏଚ୍ଆର୍‌ସି ଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ଡିସିପିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିସିଆଇ ର ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଓଏଚଆର ସି ଙ୍କ ନୋଟିସ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନଙ୍କ ପିତୃତ୍ଵ-ମାତୃତ୍ଵ ପରିଚୟ, ସେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେକର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନଙ୍କ ପିତୃତ୍ଵ-ମାତୃତ୍ଵ ପରିଚୟ, ସେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେକର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି । (ETV Bharat Odisha)


କରନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନ ଏକ୍ସା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ିଥିବା ବାପା, ମା’ ଛେଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ସେ ପିଲା ଦିନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡରେ ବାପ ଓ ମା'ଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର ରେକର୍ଡରେ ସିସିଆଇ ଶିଶୁଭବନର ଅଧୀକ୍ଷକ ପି.କେ. ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ବାପା, ମା’ ଛେଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍‌ଆର୍‌ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍‌ଆର୍‌ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)


କରନ 2ଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଜଣାଇଥିଲେ l ତେବେ ସେତେବେଳେ କେହି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସର୍ବଭୌତି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସିସିଆଇ ଶିଶୁଭବନ, ଅଦୃତା ସିସିଆଇ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିସିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କମିସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l


ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନ କେବେ କେଉଁ ସିସିଆଇରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ କେବେ କେଉଁଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ, ମୂଳ ଭର୍ତ୍ତି ରେକର୍ଡ ଓ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ବାପା-ମା’ଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଆଧାର, ଆଧାରରେ ପି.କେ. ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ ବାପା ଭାବେ କିପରି ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ l

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ-3 ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍ସାଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପିତୃ ପରିଚୟ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥିଲା ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ-3 ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍ସାଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପିତୃ ପରିଚୟ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)
କରନ ବାପା, ମା’ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅରଫାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପିତୃତ୍ବ କିମ୍ବା ଅନାଥ, ଅଜଣା ପିତାମାତା ଥିବା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଅରଫାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧତା ଏବଂ ଏହି ରେକର୍ଡ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି l ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ପରିଚୟ ଓ ପିତୃତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କମିସନ କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ମାମଲାଟିକୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କହି କହି ଥକିଲେ; ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ତଲା ପକାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ ଧରଣର ବାଇକ ରାକେଟ୍ ଠାବ: 13 ବାଇକ ଜବତ, 5 ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR KARAN EKKA
ସମ୍ବଲପୁର କରନ ଏକ୍କା
TRIBAL STUDENT KARAN EKKA
OHRC ISSUES NOTICE
SAMBALPUR KARAN EKKA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.