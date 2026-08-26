ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OHRCଙ୍କ ନୋଟିସ୍
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 26, 2026 at 9:51 PM IST
SAMBALPUR KARAN EKKA, ସମ୍ବଲପୁର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନାଥ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ପରିଚୟ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପିଟିସନ ଦେବା ଘଟଣା । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ-3 ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍ସାଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପିତୃ ପରିଚୟ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ କରନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କରନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନଙ୍କ ପିତୃତ୍ଵ-ମାତୃତ୍ଵ ପରିଚୟ, ସେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେକର୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏଚଆରସି । 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ଡିସିପିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିସିଆଇ ର ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଓଏଚଆର ସି ଙ୍କ ନୋଟିସ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
କରନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନ ଏକ୍ସା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ିଥିବା ବାପା, ମା’ ଛେଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ସେ ପିଲା ଦିନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡରେ ବାପ ଓ ମା'ଙ୍କ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର ରେକର୍ଡରେ ସିସିଆଇ ଶିଶୁଭବନର ଅଧୀକ୍ଷକ ପି.କେ. ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ବାପା, ମା’ ଛେଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
କରନ 2ଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଜଣାଇଥିଲେ l ତେବେ ସେତେବେଳେ କେହି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସର୍ବଭୌତି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସିସିଆଇ ଶିଶୁଭବନ, ଅଦୃତା ସିସିଆଇ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିସିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କମିସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଅଭିଯୋଗକାରୀ କରନ କେବେ କେଉଁ ସିସିଆଇରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ କେବେ କେଉଁଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ, ମୂଳ ଭର୍ତ୍ତି ରେକର୍ଡ ଓ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ବାପା-ମା’ଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଆଧାର, ଆଧାରରେ ପି.କେ. ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ ବାପା ଭାବେ କିପରି ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କହି କହି ଥକିଲେ; ଶେଷରେ ସ୍କୁଲରେ ତଲା ପକାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ ଧରଣର ବାଇକ ରାକେଟ୍ ଠାବ: 13 ବାଇକ ଜବତ, 5 ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର