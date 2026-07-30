ରାତି ସାରା ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ଅପରେସନ; ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଛାତରେ ଫସିଥିବା ୮ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ବ୍ଲକର ବିରିଘାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ୮ ଜଣ ଲୋକ । ସେମାମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆପଡ଼ା : ସଫଳ ହେଲା ରାତି ସାରା ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ଅପରେସନ । ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଆର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିଘାଟରେ ଛାତ ଉପରେ ଫସିଥିବା ଲୋକେ । ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିବା ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଆର ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବ୍ଲକର ବିରିଘାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ । ଏକ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୮ ଜଣ । ବନ୍ୟାଜଳ ବଢ଼ିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଚାରିପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ନଦୀଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର, ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଟିମ୍ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରାତିସାରା ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖରିଆର ବିଡିଓ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରାତିସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ରାତିସାରା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ସକାଳେ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା । ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୃଢ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜନସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏସ୍ଆର୍ସି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା ।
ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଭିତ୍ତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟାର ଚାପ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, ସତର୍କତାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର