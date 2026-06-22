ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସବୁଜିମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା: ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (SHVR) ୨୦୨୫-୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 22, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 8:42 PM IST
SCHOOL RANKING IN CLEANLINESS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (SHVR) ୨୦୨୫-୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ପରିମଳ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ, ସବୁଜ ପରିବେଶ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଭଳି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (SHVR) ୨୦୨୫-୨୬ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଥିବା ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ SHVR ୨୦୨୫-୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା SHVR ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ସବୁଜିମା ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହି ସ୍ବୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ।
ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ୨୯ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୯୧ ସ୍କୁଲକୁ SHVR ୨୦୨୫-୨୬ ଅଧୀନରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ତିନି ଦିନିଆ ଏକ୍ସପୋଜର ପରିଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ୧୦ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:-
ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା 10 ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ହେଉଛି-
- ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖଇରିବାରୀ ଆଶ୍ରମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ- 96.8% ସ୍କୋର୍
- ନୟାଗଡ଼ର ହଟିଆସିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ- 96.7% ସ୍କୋର୍
- ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ- 95.8% ସ୍କୋର୍
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଣାପାଣି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ- 91.2 ସ୍କୋର୍
- କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲକାହାନାଲି ସ୍କୁଲ- 95.2% ସ୍କୋର୍
- ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ସ୍କୁଲ- 92.8% ସ୍କୋର୍
- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସାଗରପାଲି ସ୍କୁଲ- 92.8% ସ୍କୋର୍
- ଗଜପତିର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ- 92% ସ୍କୋର୍
- ସମ୍ବଲପୁରର ବି.ଏମ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ- 94.4% ସ୍କୋର୍
- କାନ୍ଧମାଳର ରବନାଜୁ ସ୍କୁଲ- 93.3% ସ୍କୋର୍
ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ଓ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- UG ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛଟେଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର; ଥାଳି ପିଟି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର