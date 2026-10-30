ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାଜିମାତ୍
ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ୩୪ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥାନପତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 30, 2026 at 10:50 PM IST
Soumyashree Thanapati in National Science Seminar, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ । ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ୩୪ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥାନପତି । ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ହାସଲ କଲେ ଜାତୀୟ ସଫଳତା । ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ୪୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥାନପତି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର-୨୦୨୬ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଛାତ୍ରୀ । ଝାରମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ୩୪ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଷଦ (ଏନସିଏସଏମ) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏନସିଏସଏମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ସେମିନାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ‘ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ୨୦୪୭: ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆହ୍ୱାନ’ । ଏହି ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ନିଜର ଗବେଷଣା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ମିଳିଥିଲା ।
ବିଜେତା ଭାବେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ୪୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ୯ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ରନର୍ସଅପ୍ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୮ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ମିଳିଛି ।
ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ପିଏନଜିଆରବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅନୀଲ କୁମାର ଜୈନ, ନୀତି ଆୟୋଗର ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଜନାଥ ରାମ ଏବଂ ଏନସିଏସଏମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ.ଏସ୍. ମୂରଲୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଏନେଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର