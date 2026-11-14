EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତି କରିଡରର ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନା, ୧.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶରେ ଖୋଲିବ ବିକାଶର ନୂଆ ରାସ୍ତା
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦,୯୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ୬୮,୮୦୦ କୋଟିର ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍ ଯୋଜନା। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 14, 2026 at 6:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଇଲାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏଁ, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିରୁ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଦେଶର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ୬୮ ହଜାର ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ନିଜସ୍ୱ ୧୦ ହଜାର ୯୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା।
ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ନୂଆ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରିବ? ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ କି ଶସ୍ତା ଓ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍? ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
- ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୌରଶକ୍ତି ପରିବହନ ଯୋଜନା
ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୮ ହଜାର ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଭାଦଲା ସୋଲାର୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧,୧୫୦ କିଲୋଭୋଲ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କରିଡର୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଣିବା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ମତରେ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ। ପିଏମ୍-କୁସୁମ୍ ଓ ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଶିଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ସୌରଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦,୯୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମଦାନୀ ସହ ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ହଜାର ୯୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୭,୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ପବନ ଶକ୍ତି, ୧,୨୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ୨୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପିତ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ୩,୬୪୧.୨୩ ମେଗାୱାଟ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ୭,୩୧୮.୭୭ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।
GRIDCOର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧକ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ସୌରଶକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୯୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ୭୬୫ କେଭି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କରିଡର୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
- ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଫୋକସ୍
ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ରହିଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୧,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତାର ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ୨୨୫ ମେଗାୱାଟ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍ ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ୧୨୫ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ଓ ୫୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଏଲୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାରଣ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ରାତି କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ।
- ୧.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଶା
ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ଆୟୋଜିତ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସମ୍ମିଟ୍ରେ ୧୮ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଜରିଆରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ୧୧,୭୪୨ ମେଗାୱାଟ୍ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ ଭଳି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିବେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିକାଶର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ସୋଲାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି, ନିର୍ମାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭର ସମୟସୀମା ହିଁ ଏହି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବର ସଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏଥିସହ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଆବଶ୍ୟକ।
- ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ମଜବୁତ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଖଣି, ବନ୍ଦର ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ ଭଳି ଶିଳ୍ପରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିଲେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ କମିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିପାରିବ। ପାରାଦୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ତେବେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସହ ତାହାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ୧୫ ହଜାର ୯୪୮ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ୭୬୫ କେଭିର ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନେଟୱର୍କ, ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ, ଦୁବୁରି ଓ କୋଲାବିରାରେ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ କାଂସବାହାଲ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୦୦ କେଭି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମିବ କି ? ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବ କି? ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
କେବଳ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର କମିବ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚାର୍ଜ, ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ଟାରିଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର ବିସ୍ତାର ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମତରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ସୌରଶକ୍ତିର ଉପକାରିତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହାର ଲାଭ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ହ୍ରାସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
- ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଓ ପିଏମ୍-କୁସୁମ୍ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେତେ ?
ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ। ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଓ ପିଏମ୍-କୁସୁମ୍ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ସୌରଚାଳିତ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ଘରୋଇ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିପାରିବ।
ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହାର ହିସାବ ଜରୁରୀ। କେତେ ଘରେ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଗିଛି, କେତେ ଚାଷୀ ସୌରଚାଳିତ ପମ୍ପର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ।
- ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସହ ପରିବେଶ ଓ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍
ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ସହ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବୃହତ୍ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନର ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେପରି ନୂଆ ପରିବେଶଗତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହିଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ।
- ଘୋଷଣାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଅପେକ୍ଷା
ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ; ଏହା ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ୬୮,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଡର୍, ୧.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦,୯୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ନିବେଶର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଯୋଗାଣରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଘୋଷଣାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଉତ୍ପାଦନରୁ ଉପଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ନଜର ରହିଛି, ଯୋଜନା ଓ ନିବେଶର ଏହି ବଡ଼ ରୂପରେଖ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପଠାରୁ ସାଧାରଣ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Explainer: ସତରେ ଉଡିବ କି କାର? ବୁଝନ୍ତୁ 'Tesla Roadster' ପଛର ବିଜ୍ଞାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... Explainer: କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗାଡି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେମିତି 5 ମିନିଟରେ କାମ କରୁଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର