ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳର ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା, ୨୦ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ୮୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Odisha's first women mountaineering team sets off to reach UNAM peak
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳର ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 8:02 AM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାର ୧୧ ଜଣ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଯିବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୨୦,୧୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନମ ଶିଖର ଆରୋହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ ଭାବେ ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଏହା ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ହେବ । ୨୦,୧୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ୮୦ ମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ମହିଳା ପର୍ବାତାରୋହୀ ଦଳ ।


ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯିବେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳର ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ । ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜଣ ନିର୍ଭୀକ ମହିଳା ନିଜର ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ୮୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତାର ୮୦ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦଳ ଶିଖରରେ ୮୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ (ଆଶା) ଓ ସଙ୍କେତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର)ଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୧୧ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିମରେ ୫ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ୫ ଜଣ ନୂତନ ପର୍ବତାରୋହୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ଆରାଧ୍ୟା ଜେନାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ‘ଆଶା’ର ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓଡିଶାରେ କେମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବେ ତାହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଙ୍କେତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସାମିଲ କରିବୁ ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।

Odisha's first women mountaineering team sets off to reach UNAM peak
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳର ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ସୋଲାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା



ଅଭିଯାନଟି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୋଲାଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା, ଜିସ୍ପା ଓ ଭରତପୁର ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଗ୍ରସର ହେବ । ଶିବିର-୧ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଦଳ ଶିଖର ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ । ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦଳଗତ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।

ଟିମ ଲିଡର ଅନିତା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଆମ ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନାମ କେବଳ ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହାସ ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ୮୦ ମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ’’ ।

ଆଶା’ର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପର୍ବତାରୋହୀ ଗଣେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦଳ ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌, ସହନଶୀଳତା, ଉଚ୍ଚତା ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପର୍ବତାରୋହଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ’’ ।

Odisha's first women mountaineering team sets off to reach UNAM peak
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳର ୟୁନାମ ଶିଖରକୁ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
ଆଶା’ର ଉପ-ସଭାପତି ହରେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଏହି ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ । ଏହା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥିରତାର ମନୋଭାବକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବ’’ ।


ଏଥିପୂର୍ବରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀରା: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ସାଇକେଲ୍‌ରେ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଯାତ୍ରା, ପର୍ବତାରୋହୀ ରାହୁଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 7, 2026 at 9:22 AM IST

TAGGED:

WOMEN EXPEDITION TO YUNAM MOUNT
MOUNT YUNAM IN HIMACHAL PRADESH
ODISHA WOMEN MOUNTAINERS
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ଦଳ
ODISHA WOMEN MOUNTAINEERING TEAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.