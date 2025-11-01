ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ; ୨୦୬୭ କୋଟି ନିବେଶ, ୫୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଫୋଭାଲିରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଫୋଭାଲିରେ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭିସି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସିକ୍ସେମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ହଜାର ୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ସଂସ୍ଥା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । 'ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ।

ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଏକ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ଅଭିନବ ଓ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନଫୋ ଭ୍ୟାଲିରେ ସିକ୍ସେମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ ଏବଂ ATMP ସୁବିଧାର ଭୂମିପୂଜନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ଦିଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଦିଗରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନବୋନ୍ମେଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । "

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨,୦୬୭ କୋଟି,୧ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି :

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, AI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସମର୍ପିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM) ଅନୁମୋଦିତ ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ୨,୦୬୭ କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୦୦୦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ । ଏହାର ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ୬୦,୦୦୦ଟି ୱେଫର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ୯ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ଉତ୍ପାଦିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳପଥ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । "
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୬୪ କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଗବେଷଣା ଓ ନବୋନ୍ମେଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ଏକ ଦୃଢ଼, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି-ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଆମର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ଏକାଡେମିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ । ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଆମ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ପୂର୍ବୋଦୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ । "

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନାର ଏହା ଅଂଶ ବିଶେଷ "

କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନାର ଏହା ଅଂଶ ବିଶେଷ । ଓଡି଼ଶା ଓ ଆସାମକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡି଼ଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ଓ ଏକାଡେମୀଆକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଗବେଷଣା ଓ ନବୋନ୍ମେଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ।"

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଆଇଟି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

