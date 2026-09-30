ETV Bharat / state

'୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ଟପିବ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି'- ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ୧,୪୮,୧୮୭ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଁଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

'Odisha's debt burden to exceed ₹2.5 lakh crore by 2036' – Economist
'୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ଟପିବ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି'- ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 7:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha debt burden rising, ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ୨୦୩୬' ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ସହ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହେବାର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ରଖିଛି ଓଡିଶା । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ବୋଝ ଉଦବେଗଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର ଋଣ ପରିମାଣ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଉଦବେଗଜନକ :

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧୯୯୫-୯୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର ୯,୨୧୮ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୦୦-୦୧ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାହା ୨୧,୦୦୧ କୋଟି ୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚଥିଲା । ତେବେ ୨୦୧୩-୧୪ ବେଳକୁ ଏହି ଋଣବୋଝ ବଢ଼ିବଢ଼ି ୩୭,୫୭୦ କୋଟି ୮୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ହାରରେ ଋଣବୋଝ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ୧,୪୮,୧୮୭ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଁଚିବ । ଏହି ଆକଳନ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କରିଛି । ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଲେ ୨୦୨୭ ଜୁନ ମାସ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହାକୁ ରୋକା ନଗଲେ ୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିଯିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ :


୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୬,୮୨୦ କୋଟି ୯୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ ୩୯,୯୪୩ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ବର୍ଷରେ ଋଣ ପରିମାଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ୧୬,୮୭୭ କୋଟି ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୩୧,୪୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଝିଥିଲେ ୨୧,୭୪୮ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଋଣବୋଝ ୯,୭୦୬ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା । ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ୧୧,୦୭୭ କୋଟି ୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ୬,୮୭୩ କୋଟି ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୫ ମାସରେ ଋଣବୋଝ ୪,୨୦୪ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ।

ଢୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ହାରାହାରି ଋଣ ପରିମାଣ :

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଋଣ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ୨୦,୭୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୧୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୫ ମାସରେ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ବି ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ବଜେଟର ଆୟ ତାଲିକାରେ ଋଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହାରାହାରି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଧନୀ-ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ହାରାହାରି ଋଣ ପରିମାଣ ୩୧,୪୪୪ ଟଙ୍କା ୫୯ ପଇସା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ଋଣବୋଝ ୨୦୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିସାରିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଋଣବୋଝ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି ।

ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟକଲେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ :

ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିଲୀପ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୫-୦୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜକୁ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦାବି କରିଆସୁଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଓଡିଶାର ଋଣବୋଝ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ବଦଳରେ ଋଣରେ ରାଜ୍ୟ ବୁଡିଯିବ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତେବେ ୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ବୋଝ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିବ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମିତବ୍ୟୟିତା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଭାବେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁବି । ପରିବାରର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି, ଆମ ରୋଜଗାର ଓ ଆମ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବା । ପରିବାର ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ । ରୋଜଗାର ଓ ବ୍ୟୟ ବଦଳିବ । ଯଦି ରୋଜଗାର ବଢୁଛି ତେବେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ରୋଜଗାର ବଢୁନଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା ତାହାଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଋଣ କରି ଘର, ଗାଡି କିମ୍ବା ସୌକିନି ଜିନିଷ କିଣି ଦେଲେ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ନେବା ଭୁଲ । ଋଣ କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ନଶୁଝିବା ଖରାପ । ଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ନଶୁଝିଲେ ତାହା ବଢି ଚାଲିବ ।"



ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏଫ୍‍ଆରବିଏମ୍‍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା ଜିଡିପି ତୁଳନାରେ ଋଣବୋଝ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହୁଛି । ତେଣୁ ଋଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।" ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ୧.୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରପ୍ତାନି ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୭୮୦ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ୧୪୧୦୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA DEBT BURDEN
ECONOMIST DEBT BURDEN
ଓଡ଼ିଶାର ଋଣବୋଝ
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉଦବେଗ
ODISHA DEBT BURDEN RISING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.