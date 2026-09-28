ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆହ୍ୱାନ; ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
IPICOL ଏବଂ IDCO ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 7:03 PM IST
Industrial Roadshow Organized in Kolkata, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଧାରିତ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । NALCO ଓ ASSOCHAMର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରୋଡ୍ଶୋ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂସ୍ଥା IPICOL ଏବଂ IDCO ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ୬ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଭିଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ମୋଟ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ ଉତ୍ପାଦନର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ NALCOର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।NALCOର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ :
ରୋଡ୍ଶୋରେ IDCO ଓ NALCOର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଶିଳ୍ପ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।NALCOର ସ୍ମେଲ୍ଟର ନିକଟରେ ପାର୍କ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ସହଜ ଯୋଗାଣ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାର୍କରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ମଲ୍ଟେନ୍ ମେଟାଲ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମୟ କମାଇ ଆଲୁମିନିୟମ୍ରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ :
ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ, ରୋଲ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫଏଲ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ କେବୁଲ କାଷ୍ଟିଂ ଶିଳ୍ପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆଲୁମିନିୟମ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା MSME କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, କୁଶଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସପ୍ଲାୟର୍ ନେଟୱର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିବେଶକ ସହାୟତା :
ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୁଶଳ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପାରାଦୀପ, ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବଜାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।ଯୋଗ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇପାରିବେ । ନିବେଶକଙ୍କୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPICOL ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରୋଡ୍ଶୋରେ କୁହାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ଆଲୁମିନିୟମ ଆଧାରିତ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଭାରତର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ୨୮ରେ ବିଜେଡି କରିବ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର