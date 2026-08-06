ETV Bharat / state

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha target on clean energy, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଗୁରୁବାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ୭ମ ସିଆଇଆଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବ ।

Odisha's big target on clean energy: 1 gigawatt by 2020, calls on global investors
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ (ETV Bharat Odisha)
ସୌର, ପବନ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଓ ବନ୍ଦର ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମାଇବା, ଘରୋଇ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୌର, ପବନ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ସୌର, ପବନ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍‌ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। (ETV Bharat Odisha)
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Glasgow CWG: 39 ମେଡାଲ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ, 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାଟନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପିଟି ଉଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା
ODISHA TARGET ON CLEAN ENERGY
DEPUTY CM KANAK BARDHAN SINGH DEO
CLEAN ENERGY AND ODISHA
ODISHA TARGET ON CLEAN ENERGY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.