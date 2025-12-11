ରାଉରକେଲାରୁ 4,000 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ ମାମଲା; ୧୧ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା NIA
ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସହିତ ଜଡିତ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲମାନେ 2025 ମେ' 27 ତାରିଖରେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲା । ଏହା ଇତମା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଲିଭ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଙ୍କୋ ପଥର କ୍ୱାରିକୁ ନିଆ ଯାଉଥିଲା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଉରକେଲାରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି । 11 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାରଖଣ୍ଡର କେତେକ କୁଖ୍ୟାତ ତଥା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ନକ୍ସଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା
ରାଉରକେଲାର କେବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଶହ ପ୍ୟାକେଟ (ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଟନ୍)ର ପ୍ରାୟ 4 ହଜାର କିଲୋ ବିସ୍ଫୋଟକ ନକ୍ସଲମାନେ ଲୁଟ କରି ନେଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସହିତ ଜଡିତ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2025 ମେ' 27 ତାରିଖରେ ଲୁଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇତମା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଲିଭ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଙ୍କୋ ପଥର କ୍ୱାରିକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା 20-20 କିଲୋଗ୍ରାମର ବିସ୍ଫୋଟକ (ପାଖାପାଖି 5ଟନ) ନକ୍ସଲମାନେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଗଡ ସାରଣ଼୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବାପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଠିକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ 10ରୁ 15 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲ ଟ୍ରକ ଏବଂ ଏହାର ଚାଳକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାକୁ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ଓଡିଶା ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସାରଣ୍ଡାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କୋଇଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ 2.5 ଟନ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସିଆରପିଏଫ, କୋବ୍ରା ବାଟାଲିଅନ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେଶନ ଗ୍ରୁପ (ଏସଓଜି) ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜାଗୁଆର, ସିଆରପିଏଫ, ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।
2025 ଜୁନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ପରେ NIA ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା, ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫରକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା । NIA ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରପଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା ।
ଚାର୍ଜସିଟରେ ରହିଛି କାହା କାହା ନାଁ
ଏହି ଚାର୍ଜସିଟରେ 11 ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ-
- ଜାରଜ ମୁଣ୍ତା
- କୁଲୁ ମୁଣ୍ଡା
- ଅନମୋଲ ଓରଫ ସୁଶାନ୍ତ ହେମ୍ବ୍ରମ
- ରମେଶ ଓରଫ ଅନଲ ଦା
- ପିଣ୍ଟୁ ଲୋହରା ଓରଫ ଟାଇଗର
- ଲାଲଜିତ ଛଦ୍ମନାମ ଲାଲୁ
- ଶିବ ବୋଡ୍ରା
- ଅମିତ ମୁଣ୍ଡା
- ରବି ସିଂ
- ରାଜେଶ ମାନସିଦ
- ସୋହାନ ପୁଣମ
- ଅପଟନ ହାଁସଦା
