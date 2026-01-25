ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ୍, 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ । MCL ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ହାଫ୍ ମାରାଥନ ।
Published : January 25, 2026 at 7:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (SUIIT)ରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ । ଆଜି (ରବିବାର) କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ MCL ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହାଫ ମାରାଥନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
175 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ:
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ SUIITରେ ଏକ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର AIML ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । 175 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କ୍ରୀଡା, ଏକାଡେମୀକ ବିଲଡିଂ, ଲ୍ୟାବ, ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ 300 ଓ 400 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରବାସ, 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀନିବାସ, ମଲ୍ଟି ପର୍ପସ ଲର୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକସିଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି l
'ଗବେଶଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ'
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଗବେଶଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିବେ ।"
କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗକୁ 1500 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେବ । ଏଥିରେ 2500ରୁ 3000 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ l ଏହା ସହ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ଟି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ ଓ ଇନୋଭେସନ ସହ କ୍ରୀଡା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି l ବିଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 175 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର