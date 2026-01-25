ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ୍, 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ

ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ । MCL ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ହାଫ୍ ମାରାଥନ ।

Odishas 1st AIML Lab to setup at Sambalpur University, Foundation stone laid for Rs 175 crore project
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ, 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 25, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (SUIIT)ରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ । ଆଜି (ରବିବାର) କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ MCL ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହାଫ ମାରାଥନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ, 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ (ETV Bharat Odisha)

175 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ:

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ SUIITରେ ଏକ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର AIML ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । 175 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କ୍ରୀଡା, ଏକାଡେମୀକ ବିଲଡିଂ, ଲ୍ୟାବ, ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ 300 ଓ 400 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରବାସ, 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀନିବାସ, ମଲ୍ଟି ପର୍ପସ ଲର୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକସିଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି l

Union Minister Dharmendra Pradhan and Minister for Education, Sports and Youth Affairs Suryavansi Suraj laid the foundation stone of several development projects at Sambalpur University.
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ଗବେଶଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ'

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ AIML ଲ୍ୟାବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଗବେଶଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିବେ ।"

Foundation stone laid by Union Minister Dharmendra Pradhan
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶିଳାନ୍ୟାସ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗକୁ 1500 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେବ । ଏଥିରେ 2500ରୁ 3000 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ l ଏହା ସହ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ଟି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି l

Foundation stone laid by Union Minister Dharmendra Pradhan
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶିଳାନ୍ୟାସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ ଓ ଇନୋଭେସନ ସହ କ୍ରୀଡା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି l ବିଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 175 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି l"

Program held at Biju Patnaik Auditorium, Sambalpur University
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
MCL ପକ୍ଷରୁ ହାଫ୍ ମାରାଥନ:ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ MCL ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହାଫ ମାରାଥନ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି (ରବିବାର) ହୀରାକୁଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାଫ ମାରାଥନ ଲୋଗୋ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମାରାଥନରେ ବିଶ୍ୱର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଖେଳାଳୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ l କେନିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ l ଏହି ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସମେତ MCLର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
Sambalpur University Institute of Information and Technology
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର SUIIT (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପଥ ସଂଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR UNIVERSITY
AIML LAB SUIIT SAMBALPUR UNIVERSITY
SUIIT SAMBALPUR UNIVERSITY
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ODISHAS 1ST AIML LAB SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.