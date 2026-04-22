ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଶମ ସହରରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି 'ଟ୍ରି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ'
ରେଶମ ସହରର ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସବୁଜ ବାହୀନି । 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 22, 2026 at 1:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ହେଲେ ଗଛଲତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋାଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ପ୍ରାୟ କେହି ଶୁଣି ନ ଥିବେ । ହେଲେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗଛଲତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ଏମିତି ସୁବିଧା । କିଛି ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଟ୍ରି-ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । କଣ ଏହି ଟ୍ରି-ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, କେମିତି ଏହା ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଏ ସେବା ? ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ...
ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟମତ ରଖିିବାରେ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ହେଲେ ଗଛ ବି କେବେକେବେ ରୋଗରେ ପଡେ, ତାର ବି ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରତି କ୍ୱଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ବଳି ପଡୁଛି । କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାମ ହେବ ତ ବଳି ପଡିବ ଗଛ । ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଦହରଣ ବି କମ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରେଶମ ସହରର ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସବୁଜ ସବୁଜ ବାହିନୀ । ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ତାର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ।
କାହିଁକି ଖୋଜା ପଡେ ଟ୍ରି- ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ
ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହନାରେ ଗଛକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୋଗୁଛି । ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷର ପୁନଃରୋପଣ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଙ୍କ୍ରିଟକୁ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରେ ହୋଡିଙ୍ଗ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବୃକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାକୁ କାଢିବା, ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଗଛରେ ଉଇ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାକୁ ସଫା କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଗଛ ପାଇଁ..ପରିିବେଶ ପାଇଁ କରିବାକୁ ରହିଛି । ରେଶମ ସହରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁଜ ବାହିନୀର ଏହି ଟ୍ରି- ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ।
ଟ୍ରି- ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରି-ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ବାହିନୀର ଯୁବବର୍ଗ । ସବୁଜ ବାହିନୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଏପରି କାମ ଦେଖି ଏଲଆଇସି ତାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ବାହିନୀଙ୍କ କାମ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇ ପାରିଛି ।
ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପରିବେଶବିଦ୍ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ବେଜ କହନ୍ତି, ‘ଖରା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବେଶି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ । ଏପରିକି ଗତ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାଭୟ ହେଉଛି । ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ସଜାଗ କରାଗଲାଣି । ଏପ୍ରିଲ ୨୨କୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଧରିତ୍ରୀ ବିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।’
ପରିବେଶବିତ୍ ବେଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରେଶମ ସହରରେ ସବୁଜ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସାମିଲ ହେଇଛି । ଏହି ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ । ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାକଡରେ କାଟି ଦିଆଯାଉ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକୁ ପୁନଃରୋପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସହିତ ସରକାର ବୁଝାମଣା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ।’
୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁଜ ବାହିନୀ ବୃକ୍ଷର ସେବା କରିଆସୁଛି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ‘ପୃଥିବୀକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆଉ ତାହା ହେଉଛିି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଏହିକାମ ସବୁଜ ବାହିନୀ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରି ଆସୁଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସବୁଜ ବାହିନୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେଉଛି । ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଛି । ଆମର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।’
ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବୃକ୍ଷର ପୁନଃରୋପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କଙ୍କ୍ରିଟ ଲାଗିଥିଲେ ତାହାକୁ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଜ ବାହିନୀର ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ କରିଥାଏ । ସେହିପରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷରେ ହୋଡିଙ୍ଗ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କାଢିବା, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଉଇ ଲାଗିଯାଇଛି ତାହାକୁ ସଫା କରି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥାଏ ।’
ସବୁଜ ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲି ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷକୁ ହୋଲି ଲଗାଯାଇ ଉଇ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରି ଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତେକ ବୃକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଭାପତି ।
ସାତୋଟି ଜଳାଶୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଛି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହିଛି ସାତୋଟି ଜଳାଶୟ । ସୁକୁଣ୍ଡା ହ୍ରଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଣା ହ୍ରଦ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏହି ଜାଗାରେ ଆଗାମୀ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହି ପାରିବ ଓ ବଢି ପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ କଟା ଯାଇଥିବା ଗଛର ପୁନଃରୋପଣ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।
ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଲାଣି
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା ହେଉଛି, ସବୁଜ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ତାର ADOPT A TREE DRIVE ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜନ୍ମ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ଗୁଡିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ADOPT A TREE DRIVE ରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିର ଦିନରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଗଛ ନଥିଲେ ଜୀବନ ନାହିଁ । ହେଲେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେତେଟା ଯତ୍ନବାନ ନୋହୁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନାମରେ ପୁଣି କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ସବୁଜବାହିନୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବନୀକରଣ କରିଥାଏ ।’
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଜି.ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ମୋର ୪୭ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସବୁଜ ବାହିନୀର ଆହ୍ୱାନରେ ADOPT A TREE DRIVE କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି । ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
