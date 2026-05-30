ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର୍‌ ଓ ହାତରେ ଗଛ, ଭଦ୍ରକରୁ ଭଦୋଦରା ଯାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା

ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ସହ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଶଶିକାନ୍ତ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କିମାର ଦାସ

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା
Published : May 30, 2026 at 8:12 PM IST

Environmental Protection ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର ସହିତ ଗଛ ଓ ମୁହଁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଚାରାରୋପଣ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଓ ମାରାଥନରେ ଦୌଡି ଅଭିନବ ଅଭିଯାନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା
କିଏ ସେ ଶଶିକାନ୍ତ:

ଭଦ୍ରକର 30 ବର୍ଷୀୟ ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଚାକିରି ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବେପରୁଆ ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଶଶିକାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅବାଧ ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ, ଆମକୁ ବଜାରରୁ ପାଣି କିଣି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ନ ଆସୁ ଯେ, ଅମ୍ଳଜାନ (Oxygen) କିଣିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବା ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।"

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)
କେବେ ଠାରୁ ଓ କାହିଁକି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ?

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, 2016 ମସିହାରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2018 ମସିହାରୁ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୈନଦିନ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣକୁ ନେଇ ନିଆରା ଉପୟରେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୁଜରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା, ଚାରାରୋପଣ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଶଶିକାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିଲି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଥିଲା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଆସୁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ପିରବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ।"

ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଷ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ହୁ ହୁ ହୋଇ କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି । ଫଳ ସ୍ବରୂପ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବିଶ୍ଵ ଏକ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଚାରାରୋପଣ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ଶଶିକାନ୍ତ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଶଶିକାନ୍ତ (ETV Bharat)

କୋଭିଡ୍‌ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଶଶିକାନ୍ତ:

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୋର ଦୁଇ ଥର ପଜେଟିଭ୍‌ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଅମ୍ଳଜାନର ସମସ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଅମ୍ଳଜାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଯେ, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି । କୋଭିଡ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ମୁଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍‌ ପରଠାରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ।"

ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା

କାହିଁକି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି:

ଶଶିକାନ୍ତ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ମାରାଥନ ଦୌଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନ କରୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରଖି ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ରଖି ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ସଚେତନ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଲାଇଭ୍‌ ଡେମୋ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ।"

ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳେ । ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି । କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଜାର ସହ ଗଛ ଧରି ଚାଲିବା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ ।

ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରି ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ଶଶିକାନ୍ତ (ETV Bharat)

କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ?

ଶଶିକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛି । ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୋର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ । "

ଶଶିକାନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର ସହିତ ଗଛ ଓ ମୁହଁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

