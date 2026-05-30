ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର୍ ଓ ହାତରେ ଗଛ, ଭଦ୍ରକରୁ ଭଦୋଦରା ଯାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା
ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ସହ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଶଶିକାନ୍ତ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କିମାର ଦାସ
Published : May 30, 2026 at 8:12 PM IST
Environmental Protection ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର ସହିତ ଗଛ ଓ ମୁହଁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଚାରାରୋପଣ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଓ ମାରାଥନରେ ଦୌଡି ଅଭିନବ ଅଭିଯାନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଭଦ୍ରକର 30 ବର୍ଷୀୟ ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଚାକିରି ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବେପରୁଆ ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅବାଧ ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ, ଆମକୁ ବଜାରରୁ ପାଣି କିଣି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ନ ଆସୁ ଯେ, ଅମ୍ଳଜାନ (Oxygen) କିଣିବାକୁ ପଡିବ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବା ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।"
ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, 2016 ମସିହାରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2018 ମସିହାରୁ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୈନଦିନ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣକୁ ନେଇ ନିଆରା ଉପୟରେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୁଜରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା, ଚାରାରୋପଣ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିଲି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଥିଲା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଆସୁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ପିରବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ।"
ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଷ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ହୁ ହୁ ହୋଇ କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି । ଫଳ ସ୍ବରୂପ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବିଶ୍ଵ ଏକ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଚାରାରୋପଣ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ଶଶିକାନ୍ତ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ।
କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଶଶିକାନ୍ତ:
ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୋର ଦୁଇ ଥର ପଜେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଅମ୍ଳଜାନର ସମସ୍ୟା କିଛି ନଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଅମ୍ଳଜାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଯେ, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି । କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ମୁଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ।"
କାହିଁକି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି:
ଶଶିକାନ୍ତ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ମାରାଥନ ଦୌଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନ କରୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରଖି ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ରଖି ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ସଚେତନ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ।"
ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳେ । ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି । କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଜାର ସହ ଗଛ ଧରି ଚାଲିବା ବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ ।
କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ?
ଶଶିକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛି । ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୋର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ । "
