ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, କଡା ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ

ରିଲ୍ସକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କଲେ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାର । କହିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ।

ODISHA YOUTH ASSAULTED
ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 30, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର/ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ରିଲ୍ସକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସୂରଜ(34) । 4 ଜଣ ନାବାଳକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କହି ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସୁରକ୍ଷିତ କହି ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ।

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେପି (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ:

ଗତ 27 ଡିସେମ୍ବରରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁଟ୍ଟାନି ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା । ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସୂରଜ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲେ 4 ନାବାଳକ । ସେମାନେ ସୂରଜଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାଳସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । ଜଣଙ୍କୁ ବେଲ୍‌ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ପଠାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।

ତିରୁଟ୍ଟାନିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:

ସେପଟେ ପୀଡିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତିରୁଟ୍ଟାନି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି, ଖବର ପାଇ ଆମେ ସୂରଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତିରୁଟ୍ଟାନି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଥିରୁଭଲ୍ଲୁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର୍‌ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସୂରଜ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋହ୍ଲାପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌:

ସେପଟେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଛି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର । ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ:

ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଵାଭିମାନ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କର୍ମରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।’

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେପି:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି । ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ଵାଳ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ‘X’ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ତାମିଲନାଡୁର ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି । ଏ ଘଟଣା ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ବି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଆକ୍ସନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି । ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଓଡିଆ ପୁଅ; ସୁଦାନରୁ ଫେରିଲେ ଆଦର୍ଶ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ତ୍ରିପୁରା ଛାତ୍ର ହତ୍ୟା: ଡେରାଡୁନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ NHRC ନୋଟିସ ଜାରି କଲା

ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ:

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ପରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର । ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP ON ODIA YOUTH ATTACK TAMILNADU
ODISHA YOUTH ATTACK IN TAMILNADU
CM MOHAN CHARAN MAJHI
ତାମିଲନାଡୁ ଓଡିଆ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ
ODISHA YOUTH ASSAULTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.