ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା କଳା ବାଘ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଶୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ?
୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର YearEnder 2025 ।
Published : December 17, 2025 at 10:55 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Odisha YearEnder 2025, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂଘର୍ଷ.. ଆକ୍ରମଣ..ବିପଦ.. ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ । କେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପଶୁ । ପଶୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଉଛି । ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଜୀବ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ବି ବଞ୍ଚିବେ । ହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝୁଛି ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପକାଉଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ଜନବସତିରେ ଆକ୍ରମଣର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀ । ସେପଟେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବି କମ୍ ନୁହେଁ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ନେଇ ପଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ । ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂଘର୍ଷରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 2025ରେ ସରକାର କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ? ମଣିଷ-ପଶୁ ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ? ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର YearEnder-2025 ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ:
୧୯୭୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବାଘଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଶିମିଳିପାଳ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଗୋଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି । ଆଉ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧,୦୮୩.୦୯ ବର୍ଗକିମି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାବେଢ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪୫୭.୦୧ ବର୍ଗ କିମିର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି National Tiger Conservation Authority (ଏନ୍ଟିସିଏ) ସୁପାରିସକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସୁରକ୍ଷା:
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨ଟି ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ସ୍ନିଫର ଡଗ୍:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବେଡ ବମ୍ ବା ଶିକାର ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ବମ୍ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଜନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ରହିଛନ୍ତି ।
ସକ-ଫ୍ରି ଜୋନ:
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ 100 କିମି ଦୀର୍ଘ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସକ-ଫ୍ରି ଜୋନ (Shock Free Zone) ଓ ଜିରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ୟୁସନ ଜୋନ (Zero Electrocution Zone) ଭାବେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l
ବନ ବିଭାଗର 'ଐରାବତ':
ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ 'ଐରାବତ' ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ‘ଐରାବତ’ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁରରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଟ୍ରକରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବେ ‘ଐରାବତ’ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେବନାହିଁ ।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା:
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲଣି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ରୋକିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଏକାଧିକ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ହାତୀ, ବାରହା, କୁମ୍ଭୀର, କଲରାପତରିଆ ଓ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୧୫୧ ହାତୀ ଓ ୬୪୬ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷରେ ୫, ୬୦୯ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ୧,୩୯୮ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ପଡୋଶୀ ହାତୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡିଶା ଜଙ୍ଗଲ:
All Odisha Elephant Census-2024 (Winter) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2103 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗଣନା 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯାଇଥିଲା । 2024 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନାରେ ହାତୀସଂଖ୍ୟା 2098 ଥିବା ବେଳେ, ଶୀତକାଳୀନ ଗଣନା ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତ ଦିନରେ ହାତୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ପଡୋଶୀ ହାତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ହାତୀ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଚନ୍ଦକା, ଝାରସୁଗୁଡା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ଟି ହାତୀ କରିଡର କରାଯାଇଛି ।
- ଓଡ଼ିଶାରେ 2103 ହାତୀ
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଚନ୍ଦକା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ହାତୀ
- ଓଡ଼ିଶାରେ 14ଟି ହାତୀ କରିଡର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ: ମଞ୍ଚା ଗଢି ପାଚିଲା ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ
ବିପଦରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ! 9ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନି ଗଣତି, ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଅବହେଳା ଜଳଜଳ
ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଶିମିଳିପାଳ ବିରଳ କଳା ବାଘ:
ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାଗାଜିନର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଫୋଟଗ୍ରାଫର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯାଦବ (Prasenjeet Yadav) ଏହି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିରଳ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ କଳା ବାଘର ଛବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ପତ୍ରିକାର ଅକ୍ଟୋବର ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ କଳା ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର