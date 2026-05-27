ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ISROର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଗସ୍ତରେ YATS ବିଜେତା
ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ (ISRO)ର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚାରି ଦିନିଆ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 27, 2026 at 10:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । 'ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ଵେଷଣ ବା ୟଙ୍ଗ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ' (YATS) ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ (ISRO)ର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ଟେଲିମେଟ୍ରି ଓ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ନେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ୟଙ୍ଗ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ:
ଏହି ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍ (PSP) ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୟଙ୍ଗ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ (YATS)ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣର ବିଜେତା । ସାରା ରାଜ୍ୟର ୭୬,୭୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଗସ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "YATS ବିଜେତାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଟୁର୍ରେ ସେମାନେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ।"
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ କେସ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର-ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ରେଞ୍ଜ (SDSC-SHAR)ରେ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ । ସେମାନେ ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
