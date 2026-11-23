ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନିଶା ସାଜିଲେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେରଣା; ବଖାଣିଲେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା NSG କମାଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ?
NSG କମାଣ୍ଡୋରେ ସାମିଲ ୩ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ । ଟ୍ରେନିଂରେ ସଫଳତା ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : November 23, 2026 at 8:39 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆମେ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଥଯେଷ୍ଟ । ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର କଳା ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆମକୁ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ । ଭିଡ ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆମର ଜନ୍ମ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି । ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 50 କି 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଜୀବନରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ, ନିଜକୁ ଲାଗିବ ହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ତାମିଲ ପ୍ରାପ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନିଶା ସିଂ । ହରିଆଣାର ମାନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 24ରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ।
ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏନଏସଜି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ କନଭରସନ୍ କୋର୍ସ (ଏମସିସିସି) ତାମିଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାମିଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡିଶାର 3ଜଣ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ । ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନିଶା ସିଂ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ରାମେଶ୍ୱରୀ ହାଲବା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପିଙ୍କି ସାହୁ । ତେବେ ଏହି 3 ଜଣ କମାଣ୍ଡୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବେଳେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାରେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂର ଉପଯୋଗିତା କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ, ମହିଳା ଭାବେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ କେତେ କଷ୍ଟସାଦ୍ଧ ଥିଲା ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅନିଶା ।
ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପୋଲିସର ତିନି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ । ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବା NSG ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂରେ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ । ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ନେବେ । ଫଳରେ ଏହି ତିନି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ଭଳି ବେଶ ଦୁଃସାହସିକ ତାଲିମରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନିଶା ସିଂ ଅନ୍ୟତମ । ୨୦୨୩ମସିହାରେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ l ପରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବା NSG ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି l
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ଏହି ଅନିଶା ସିଂ । ବାପା ବିକ୍ରମ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ମାଆ କବିତା ସିଂଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ କନ୍ୟା । ଜିଲ୍ଲାର ସରାଙ୍ଗ ପରି ଏକ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଁଞ୍ଚାଇଛି ।
ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ଅନିଶା ସିଂ କୁହନ୍ତି, "ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା NSG କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।"
ଅନିଶା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂରେ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ନିଜର ସାମର୍ଥ ଉପରେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲୁ । ଯଦି ନିଜ ୟୁନିଟକୁ ଫେରିଯିବୁ ତାହାଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ତେବେ ବିଫଳତାକୁ ହିଁ ଆଗ ଧରିବେ ।
ଅନିଶା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା । ଆମେ ବେସିକରେ ଏମିତି କରିନଥିଲୁ । ନୂଆ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷିବାକୁ ପଡିଲା । କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା । ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି କରିବାକୁ ସାହାସ ବଢିଲା । ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଜ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟାସ୍କ ପୂରଣ କରିବୁ ।
ଏଭଳି କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଅନିଶା ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏପରି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ଓଡିଶା ପୋଲିସ କାହିଁକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ଝିଅ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ