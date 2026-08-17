ETV Bharat / state

ଦୁଇ ମାସରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ; ଚାରି ବନ୍ୟା ସହ ଲଢି ହତାଶ ଚାଷୀ

ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅତିଧୀର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

Odisha witnesses 6th low pressure causing fourth flood in two months
ଦୁଇ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା: ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା । ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗ ଲାଗ୍ ତିନୋଟି ବନ୍ୟା ଆସି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅତି ଧୀର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରି ଦେଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ ରାଜ୍ୟ 6ଟି ଲଘୁଚାପକୁ ସାମ୍ନା କଲାଣି । ଜୁଲାଇରେ ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଗଷ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ହୋଇ ଗଲାଣି । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସାଧାରଣ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨ଟି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ।"

Odisha witnesses 6th low pressure causing fourth flood in two months
ଦୁଇ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା: ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଚଳିତ ମାସର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"

ଦୁଇ ମାସରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮% ଅଧିକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣଚଃ ୭୬୬ ମିମି ବର୍ଷା ହେବା କଥା । କିନ୍ତୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୪୭.୭ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କି ସାଧାରଣ ବର୍ଷାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୮% ଅଧିକ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର IMD ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରାଫ୍‌ର ସାଧାରଣ ପଥ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।"

IMDର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅବଧିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।

କୃଷି ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର. ଏଲ. ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ର (Saturated) ହୋଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ନଦୀ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଇପାରେ। କ୍ରମାଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ କୃଷି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରେ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ, ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଇପାରେ।"

ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ୭୦ ରୁ ୧୦୦ ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଏକ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଏହାର ଗତି, ଆଦ୍ରତା, ମୌସୁମୀ ଟ୍ରାପ୍ ସହ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ଥିତି ସହିତ କେତେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଅଳ୍ପଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଘଚାପ-ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ

ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ମରାମତି, ନଦୀବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଫସଲ କ୍ଷତି ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘଚାପ ଆସିଗଲେ, ସେହି ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରମାଗତ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଋତୁରେ ଆମେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବିପାରୁନୁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇ ଦୁଇଥର ବିହନ ଓ ଖତ-ସାର ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଛନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା: ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ



TAGGED:

ODISHA RAINFALL
LOW PRESSURE
WEATHER UPDATED
ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ
ODISHA WITNESSES 6TH LOW PRESSURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.