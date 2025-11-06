ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ; 2 ଦିନ ଭିତରେ କମିବ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ । ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା କଥା ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ର । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 7ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ଯତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #hindi ) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #05thNovember,2025.https://t.co/Q1rza8djMQ— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 5, 2025
ଏପରି କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନୀ ଡ.ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । "
7 ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ:
ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କରିଛି । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ ।
