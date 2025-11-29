ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: BSF ଆଇଜି
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ବିଏସଏଫ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପେରସନରେ ୧୯ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ୬ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ୮ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : November 29, 2025 at 8:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମାଓ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅପେରସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀ ନିପାତକୁ ନେଇ ନସ୍କଲ ବିରୋଧୀ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଡ୍ରୋନ ଓ ସାଟେଲାଇଟ ଜରିଆରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା BSF ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି BSF ଆଇଜି ଶିବ୍ ଆଧର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ।
ମାଓ ଅପରେସନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଲେ BSF ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି:
ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କଡା ନଜର। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇ BSF ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମାଓ ଅପରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି। କେକେବିଏନ ରିଜନ ବା ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଏସଏଫ ବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହିଡିମ୍ବା ଭଳି ପ୍ରତିଟି ମାଓ ଲିଡର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଉ ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ ସହ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅପେରସନ ଟିମ ସହ ମିଶି ୨୦୧୦ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଏସଏଫ କାର୍ଯ କରିଆସୁଛି।
୨୦୨୬ ସୁଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ନିପାତ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବିଏସଏଫ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ମାଓ ନିପାତରେ ବି ସଫଳତା ହୋଇଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ନକ୍ସଲ ପାଇଁ ରଖି "ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ" ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ସୁଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାଓ ନିପାତ ହେବେ ବୋଲି ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛି ବିଏସଏଫ। "
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୧୯ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ:
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ବିଏସଏଫ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପେରସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୧୯ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ୬ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ୮ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୦ଟି ଆଇଡି, ୮ଟି ବନ୍ଧୁକ ,୧୪୮ଟି ଗୁଳି ୨୬୦ ଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ,୬୪ଟି ଡିଟୋନେଟର ଜବତ ହୋଇଛି । ୨୦୧୦ରୁ ଏଯାବତ ୧୪ ଜଣ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ରାଜ୍ୟର ମାଓ ଅପେରସନ ମିଶନ ରେ ୧୪ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BSF ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୦ରୁ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫ ଟି ବାଟାଲିଅନ ସହ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଆମ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାୟଗଡା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର